L’almanacco di oggi 1 settembre

Il Santo del giorno: Sant’Egidio. Il proverbio di Mesciu Ronzu: L’anima a Ddiu e la rrobba a ci tocca. Significato: L’anima a Dio e le cose a chi toccano.
– Sono nati in questo giorno
1875 Edgar Rice Burroughs
1924 Yvonne De Carlo
1957 Gloria Estefan
– Proverbio
Faccia chi può prima che il tempo muti; che tutte le lasciate son perdute
– Accadde oggi
1939 truppe naziste invadono Danzica, Polonia. Ha inizio la Seconda Guerra Mondiale
– Scoperte
1906 Aloys Alzheimer scopre la malattia che porta il suo nome
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