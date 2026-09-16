Il pedibus della scuola “Tempesta-Galateo” ha aperto oggi a Lecce la settimana europea della mobilità 2026

preso il via oggi la Settimana Europea della Mobilità (SEM 2026) a Lecce, con l’esperienza del servizio Pedibus dell’Istituto Comprensivo Statale “Tempesta-Galateo”, che consente agli alunni di raggiungere la scuola a piedi e in totale sicurezza.

Si tratta di una delle iniziative più attese e partecipate della settimana e il modo migliore per celebrare lo spirito al quale si ispira tutta la rassegna che intende indicare la strada per una città più sostenibile.

Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, dopo essere partito in sordina nell’anno scolastico 2023/2024, rappresenta oggi una realtà consolidata che coinvolge circa 70 alunni sui 682 complessivi dei plessi di via Archita da Taranto e via Ofanto. E proprio per raggiungere il plesso di

Questa mattina, puntuali alle ore 7:45, i gruppi di studenti si sono mossi lungo la Linea Gialla, che parte dalla Chiesa di Santa Rosa, e la Linea Rossa da via Giammatteo, nei pressi del Campo Sportivo Montefusco, convergendo a scuola per l’inizio delle lezioni delle 8:05.

La grande novità di quest’anno, nata proprio grazie all’iniziativa e alla stretta collaborazione dei genitori, è l’istituzione della nuova Linea Blu, attivata appositamente per raggiungere il plesso di via Ofanto, sempre con partenza da via Giammatteo.

Ad accoglierli all’ingresso, presidiato da una pattuglia della Polizia Locale, erano presenti il Comandante Donato Zacheo e l’Assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia, che hanno voluto applaudire pubblicamente l’iniziativa.

Le dichiarazioni:

Il Comandante della Polizia Locale di Lecce Donato Zacheo:

“La Settimana Europea della Mobilità non poteva aprirsi con un esempio migliore di questo. Il Pedibus, che è tornato operativo con l’avvio dell’anno scolastico, dimostra come la sinergia tra istituzioni, scuola e famiglie possa produrre risultati concreti. La presenza della Polizia Locale non serve solo a garantire la sicurezza stradale dei ragazzi nel percorso casa-scuola, ma vuole essere un plauso a un’esperienza eccezionale che speriamo continui a consolidarsi, diventando un’abitudine per un numero sempre maggiore di studenti.”

L’Assessore alla Mobilità del Comune di Lecce Giancarlo Capoccia:

“Inaugurare la SEM 2026 accogliendo i ragazzi del Pedibus ci ricorda qual è l’obiettivo finale delle nostre politiche: una città a misura di pedone, più sana e accessibile a tutti. Questa esperienza, cresciuta costantemente dal 2023 a oggi, è il perfetto manifesto della mobilità sostenibile a Lecce. Il nostro ringraziamento va alle insegnanti dell’I.C. ‘Tempesta-Galateo’ e a tutti i genitori. L’auspicio è che questo avvio di settimana sia di forte ispirazione per l’intera cittadinanza e che la comunità scolastica legata al Pedibus possa crescere ancora, coinvolgendo sempre più studenti e studentesse.”

Il Pedibus si conferma così una delle buone pratiche più efficaci del territorio, capace di unire i benefici della mobilità attiva al decongestionamento del traffico cittadino, tracciando la rotta per gli appuntamenti della SEM in programma a Lecce fino al 22 settembre.