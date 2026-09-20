Soroptimist promuove una giornata per la pace a Lecce

Flashmob del Soroptimist International Lecce per la Giornata Internazionale della Pace
Giornata della Pace: il Soroptimist Club Lecce promuove la presenza attiva delle donne
In occasione della Giornata internazionale della Pace 2026, il Soroptimist Lecce lancia un messaggio chiaro e condiviso: la pace si costruisce insieme, valorizzando il contributo femminile. Domani alle ore 17:00, la Presidente Mariacarla De Giorgi guiderà il club e le socie in un flashmob che animerà Piazzetta Carducci a Lecce. L’iniziativa nasce per sensibilizzare la comunità sull’importanza della presenza attiva delle donne nei tavoli e nei processi di pace, celebrata dallo slogan “Le donne rendono la pace possibile”. Un’azione simbolica ma determinata, aperta a tutti coloro che vogliono testimoniare l’urgenza di un cambiamento culturale e sociale.
- Eccellenze del SalentoEccellenze gastronomiche salentine: Fico d’India, il nostro guerriero corazzato
- AmbienteFlora e vegetazione del Salento: Biancospino comune, la spina dei druidi
- AttualitàLa Fauna del Salento: la Vipera, la diva del sottobosco
- AttualitàMelpignano, dove la memoria si fa racconto: un viaggio tra pietre, storie e teatro
- CulturaDomenica 20 settembre chiude la Rassegna cinematografica Evò ce Esù Visioni di Parco Palmieri
- SpettacoliDal 22 settembre al 30 ottobre a Lecce "Teatri a Sud", la rassegna di Astràgali dedicata a visioni, progetti e buone pratiche dei teatri meridiani