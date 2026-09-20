Soroptimist promuove una giornata per la pace a Lecce

Flashmob del Soroptimist International Lecce per la Giornata Internazionale della Pace

Giornata della Pace: il Soroptimist Club Lecce promuove la presenza attiva delle donne

In occasione della Giornata internazionale della Pace 2026, il Soroptimist Lecce lancia un messaggio chiaro e condiviso: la pace si costruisce insieme, valorizzando il contributo femminile. Domani alle ore 17:00, la Presidente Mariacarla De Giorgi guiderà il club e le socie in un flashmob che animerà Piazzetta Carducci a Lecce. L’iniziativa nasce per sensibilizzare la comunità sull’importanza della presenza attiva delle donne nei tavoli e nei processi di pace, celebrata dallo slogan “Le donne rendono la pace possibile”. Un’azione simbolica ma determinata, aperta a tutti coloro che vogliono testimoniare l’urgenza di un cambiamento culturale e sociale.