Lecce, nuovo totem semaforico danneggiato dopo appena 48 ore. Capoccia: “Gesto inaccettabile, è un bene di tutti”

LECCE – Appena installato e già danneggiato. Sono bastate 48 ore perché uno dei nuovi totem semaforici a chiamata posizionati su viale dell’Università, nei pressi di Porta Rudiae, venisse preso di mira. Un episodio che provoca la dura reazione dell’assessore alla Mobilità e alla Polizia locale Giancarlo Capoccia.

“Uno dei nuovi totem semaforici a chiamata di viale dell’Università è stato danneggiato, a soli 2 giorni dall’installazione – denuncia l’assessore –. Un gesto grave perché colpisce un dispositivo realizzato per migliorare la sicurezza e l’accessibilità degli attraversamenti pedonali, in un momento in cui risorse economiche e personale devono essere impiegati con particolare attenzione”.

Le nuove apparecchiature avevano sostituito soltanto due giorni prima il vecchio impianto semaforico. Si tratta di colonne autoportanti in alluminio dal profilo ultrapiatto, dotate di ottiche Led integrate per aumentare la visibilità. Il sistema funziona a chiamata ed è corredato da indicazioni in alfabeto Braille per agevolare anche le persone non vedenti e ipovedenti.

L’ammodernamento, inoltre, non ha comportato costi aggiuntivi per Palazzo Carafa perché rientra nelle offerte migliorative previste dall’Accordo Quadro per la manutenzione della segnaletica luminosa.

Da Capoccia arriva quindi un richiamo netto al rispetto delle strutture pubbliche: “Danneggiare un dispositivo destinato alla sicurezza significa danneggiare un bene di tutti”.