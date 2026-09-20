Lite in centro finisce a botte nella notte del weekend: ferito un 18enne

MAGLIE (Lecce) – Una discussione nata per futili motivi e degenerata nel volgere di pochi minuti in una zuffa violenta tra la folla della movida.

È la scena che si è presentata nella nottata tra venerdì e sabato in via Indipendenza, nel pieno centro di Maglie, dove le forze dell’ordine sono dovute intervenire d’urgenza per placare gli animi ed evitare che lo scontro prendesse una piega ancor più drammatica.

A fronteggiarsi per le vie della cittadina è stato un capannello di giovani radunatisi per le consuete uscite del fine settimana. Dalle parole si è passati rapidamente alle mani, scatenando un fuggi fuggi generale e la chiamata immediata al 112 da parte dei passanti spaventati. L’arrivo sul posto delle gazzelle dei Carabinieri della Compagnia locale ha consentito di riportare la calma, interrompendo il pestaggio.

Ad avere la peggio nel corso dei disordini è stato un diciottenne, rimasto ferito con contusioni e lesioni di lieve entità. Se le condizioni del giovane non destano apprensione tra i medici, l’attività dell’Arma si concentra ora sull’identificazione di tutti i partecipanti al parapiglia: i militari stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e al vaglio ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiudere il cerchio sui responsabili dell’accaduto.