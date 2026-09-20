Battuta di caccia finisce nel sangue: 46enne centrato al petto da pallini vaganti

PATÙ (Lecce) – Sfiorata la tragedia nel Capo di Leuca nel corso della mattinata, dove un 46enne residente a Castrignano del Capo è finito in ospedale a seguito delle lesioni riportate durante una battuta venatoria. Il fatto è avvenuto in località “Volito”, lungo le pendici dell’altura di Vereto, a ridosso del litorale di San Gregorio (marina di Patù).

Stando alle prime informazioni raccolte sul campo, la vittima si trovava sul posto assieme a un parente quando, per cause ancora in corso di verifica, un colpo partito dal fucile di un altro cacciatore lo ha raggiunto in pieno petto. La chiamata ai soccorsi effettuata dal familiare ha fatto scattare la macchina dell’emergenza: le ambulanze del 118, giunte tempestivamente in zona, hanno disposto il trasferimento d’urgenza del ferito, inizialmente stabilizzato presso la struttura ospedaliera di Tricase e poi smistato al nosocomio “Vito Fazzi” del capoluogo leccese.

I primi accertamenti clinici condotti dai sanitari del nosocomio leccese hanno fortunatamente escluso complicanze vitali. Intanto, nell’area dell’incidente sono intervenuti i militari della Stazione dei Carabinieri di Presicce-Acquarica per eseguire i rilievi balistici e risalire all’esatta identità del doppietta che ha premuto il grilletto.