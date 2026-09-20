Violenze tra le mura domestiche: 34enne arrestato dalla Polizia. La svolta grazie al protocollo “Stanza Rosa”

LECCE – Un’altra drammatica vicenda di violenza domestica intercettata in tempo e un uomo finito agli arresti domiciliari. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente. Un provvedimento scaturito al termine di un intervento minuzioso delle forze dell’ordine e dell’attenzione del personale sanitario, fondamentale per rompere il muro del silenzio.

​La vicenda ha avuto inizio nella notte, quando tra le mura dell’abitazione della coppia si è scatenata l’aggressione: l’uomo si è scagliato con violenza contro la compagna, colpendola ripetutamente. Il mattino seguente, provata dai forti dolori in tutto il corpo e dalle visibili lesioni, la donna si è vista costretta a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per ricevere le cure del caso.

​Di fronte ai medici, la vittima ha dapprima tentato di proteggere il compagno, raccontando di essere accidentalmente caduta dalle scale. Un racconto che però non ha convinto i sanitari: la gravità e la tipologia dei traumi riportati — in particolare vistose ecchimosi al volto e diverse fratture alle costole — sono apparse subito del tutto incompatibili con una semplice caduta accidentale.

​Intuendo la reale natura dell’accaduto, il personale sanitario ha attivato immediatamente il protocollo della “Stanza Rosa”, il percorso di accoglienza e protezione dedicato alle vittime di violenza, allertando contestualmente la Questura.

​I poliziotti giunti sul posto hanno avviato gli accertamenti, ascoltando i testimoni e instaurando un dialogo con la donna. Rassicurata dagli agenti sulle tutele, sulle misure di sostegno e sulle garanzie previste dalla normativa del “Codice Rosso”, la vittima ha infine trovato il coraggio di superare la paura e di denunciare gli abusi patiti.

​Scattate subito le ricerche, gli investigatori hanno rintracciato il 34enne direttamente sul posto di lavoro, conducendolo negli uffici di polizia. Dalle verifiche della Questura è inoltre emerso che l’uomo non era nuovo a simili episodi: a suo carico figuravano già precedenti specifici per lo stesso reato commesso in passato.

​Informato dell’avvenuto arresto, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale Ordinario di Lecce ha disposto per il 34enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.