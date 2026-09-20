In memoria di Fra Roberto Caracciolo, celebre predicatore francescano

Si è svolta ieri, nella sala convegni della Biblioteca Caracciolo, con folta partecipazione di pubblico, la presentazione della miscellanea di studi, a cura di Mario Spedicato (Unisalento, Presidente Società di Storia Patria di Lecce) e padre Michele Carriero, Direttore della Biblioteca Caracciolo, dal titolo “Un predicatore di successo. Fra Roberto Caracciolo da Lecce nel 6° centenario della nascita”, Giorgiani Editore.

Il testo, di assoluto interesse, presentato da Rosario Coluccia, Professore Emerito ed Accademico della Crusca, e dallo scrivente, raccoglie i contributi di autorevoli studiosi: Massimo Tunno, Mario Spedicato, Giacomo Mariani, Rosalba Di Meglio, Letizia Pellegrini, Luca Basili, Salvatore Leaci, Maria Giulia Leo, Federica Ventola, Aldo Caputo , Vito Luigi Castrignano’ , Pawel Cholewicki, Paolo Agostino Vetrugno, Ruggiero Doronzo, Marco Maggiore, Rachele Collandrone e Alessandro Laporta.

Frate Roberto Caracciolo, nato a Lecce nel 1425 da nobile casata, fu un celebre predicatore.

Consacrato ai francescani dalla madre (secondo la leggenda, in ossequio ad un voto e dopo una miracolosa salvazione), inizia a studiare prima presso il convento di San Francesco della Scarpa e poi, negli anni dell’adolescenza, a Santa Maria del Tempio ed a Nardò.

In quella città, stando a quanto narrato da Antonio De Ferrariis, detto il Galateo (1444 – 1517) , nel “Liber de Situ Iapygiae”, le scuole si mantenevano nel loro massimo splendore.

Completa la sua formazione in Umbria, indirizzato dai suoi superiori, e viene invitato a predicare ad Assisi, Gubbio, Todi, Firenze Perugia e L’Aquila, dove nel 1440 era morto padre Bernardino Albizzeschi da Siena, destinato poi a divenire santo, suo assoluto punto di riferimento.

Il Caracciolo, nel 1448, è a Roma, ove predica all’Ara Coeli ed organizza processioni penitenziali.

A Firenze, l’anno seguente, è bene accolto da Cosimo de’ Medici. Nel 1450 predica all’Aquila per la canonizzazione di padre Bernardino da Siena e poi è a Pavia, Padova, Siena e a Milano, ove sostituisce, richiesto dagli Sforza, il Capestrano.

Il suo grande successo è dovuto alla grande erudizione, alla straordinaria abilità mimica e ad un vero e proprio virtuosismo oratorio.

Nel 1453 esplode il conflitto tra Fra Roberto e l’Osservanza: passa nelle file dei Conventuali da cui, malgrado un iniziale ripensamento, si distacca poi definitivamente.

Il Caracciolo nel 1454 viene “commendato” da un breve pontificio emanato da papa Niccolò V che lo sottrae all’obbedienza dei diretti superiori, rinnovandogli il permesso di predicare ovunque.

Padre Roberto, nella predicazione, possiede un tale carisma da sedurre le folle.

Nel 1455 papa Callisto III, succeduto a Niccolò V, bandisce la crociata contro i Turchi che hanno preso Costantinopoli nel 1453, ma nonostante i suoi sforzi i prìncipi cristiani non si mostrano disposti a raccogliere la sua chiamata.

Nella bolla di nomina a “Cappellano pontificio”, il Caracciolo è definito “Magister”. Segue la nomina, nel 1457, a Nunzio apostolico in Lombardia e Monferrato per predicare la Crociata contro i Turchi e per raccogliere decime utili allo scopo.

Dopo i mesi trascorsi a Milano, presso Francesco Sforza, che gli richiede anche per lettera di predicare la Quaresima, lo si ritrova negli anni 1463/4 a Treviso, Padova, Vicenza, Brescia, Bergamo e Crema,

A seguito della morte di Callisto III e dei successivi pontefici, viene proclamato papa con il nome di Sisto IV , nel 1471, il francescano Francesco della Rovere.

Pochi anni dopo, nel 1475, Fra Roberto Caracciolo è nominato vescovo di Aquino. I primi anni di episcopato in quella sede (1475 – 1479) non lasciano una particolare traccia nella vita pastorale, per una perdurante assenza.

Nel 1480 vi è la presa ottomana di Otranto e l’anno successivo Fra Roberto, ben consapevole di quella minaccia, contro cui si scaglia nelle sue accese prediche, accompagna il principe di Calabria, Alfonso d’Aragona, alla riconquista di Otranto (1481).

Inorridito dagli eccidi, durante i quali perdono la vita anche sei frati conventuali, per ben quattro volte se ne allontana, stando a quanto relaziona il commissario del Duca di Bari a Ludovico Sforza,

Nel 1484 Sisto IV lo nomina Vescovo di Lecce, senza privarlo della cattedra di Aquino.

Solo nell’estate del 1485 il Caracciolo trasmette a papa Innocenzo VIII, succeduto a Sisto IV, il rifiuto di accettare la nuova nomina per restare vescovo di Aquino.

Rifiuto cagionato dal travagliato rapporto tra gli ottimati della città rappresentati nel capitolo della cattedrale leccese e il frate francescano.

Roberto Caracciolo si spegne a Lecce il 6 maggio 1495, dopo aver avviato nella sua città la definitiva redazione della più importante opera, “Lo specchio della Fede”, destinata lasciare una traccia profonda.