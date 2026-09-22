Scarcerato da poche settimane, spacciava in casa con la complicità della compagna: coppia in manette

ALESSANO (Lecce) – Coppa nei guai per spaccio. Uno dei tanti interveni che le forze dell’ordine compiono ogni giorno. Dopo una perquisizione in casa gli agenti del Commissariato di Taurisano smantellano il bazar della droga in un’abitazione: nei guai è finito, da distanza di poche settimane da un suo precedente arresto, Attilio Cazzato, il 49enne di Alessano che avrebbe continuato a spacciare con la convivente Valentina Sergi, di 33 anni.

Il blitz ha consentito di sequestrare 109 grammi di droga complessivamente. Addosso Cazzato aveva 30 grammi di cocaina, mentre in casa e nell’armadio della camera da letto erano stati nascosti altri 58 grammi sempre di polvere bianca, 21,5 grammi di crack e 4 grammi di marijuana.

Per il primo arresto, giudicato per direttissima, aveva patteggiato 8 mesi tornando in libertà e di nuovo nelle condizioni di imbastire l’illecita attività. Nelle prossime ore, la coppia, difesa dall’avvocato Luce Puce, comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida.