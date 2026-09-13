L’almanacco di oggi 13 settembre

Il Santo del giorno: San Giovanni Crisostomo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Lu primu annu core a core, lu secondu culu a culu, lu terzu caggi’nculu. Significato: Il primo anno cuore a cuore, il secondo culo a culo, al terzo calci nel sedere.
– Sono nati in questo giorno
1944 Jacqueline Bisset
1971 Goran Ivanisevic
1973 Fabio Cannavaro
– Proverbio
Batte la sella chi non può il cavallo, e paga l’innocente il suo non fallo
– Accadde oggi
1975 muiono, ad Avellino, 4 neonati. La causa della morte è la salmonellosi
– Scoperte
1948 Richard McDonald inventa il fast-food