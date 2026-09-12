Domenica 13 settembre gli appuntamenti nel Salento tra incontri, teatro, musica

SALENTO – Domenica 13 settembre, il cuore di Borgo Terra, nucleo medievale di Muro Leccese, accoglie la seconda serata di “TERRA! Questo non è (più) un borgo”, progetto, ideato e organizzato dall’associazione Custodi@ APS e Big Sur, in collaborazione con Coolclub, realizzato con il sostegno del Comune di Muro Leccese – Assessorato alla Cultura, Turismo e Programmazione strategica. Alle 19:30 nell’atrio di Palazzo del Principe il talk Vuoto a rendere. Case, risorse, comunità: cosa serve per tornare ad abitare porterà al centro del dibattito politiche abitative, fondi europei, processi partecipativi e sostenibilità economica della progettazione culturale. Il caso di Muro Leccese diventerà così il punto di partenza per interrogarsi su una questione che riguarda centinaia di realtà italiane: quanto dello svuotamento dei centri minori è ancora reversibile? Al confronto prenderanno parte Antonio Lorenzo Donno, sindaco di Muro Leccese, Georgia Tramacere, europarlamentare, Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce, Juri Battaglini, architetto, fondatore e associato di Metamor, e Ludovico Esposito, esperto di progettazione europea e fundraising culturale. A moderare saranno Sara Spano, assessora alla Cultura, Turismo e Programmazione strategica di Muro Leccese, e Alberto Manzi, architetto e co-ideatore del festival Ri-genera. Alle 20:30, la facciata della piazza sarà animata da “Tra cielo e terra”, videomapping di SIRA Video Design accompagnato dalle composizioni di AlbisUmbra. Prenderà forma anche “SuttaTerra”, percorso espositivo curato da Big Sur in collaborazione con Custodi@ aps, con allestimenti di Francesco Maggiore e Maurizio Buttazzo. Gli interventi firmati da Gabriele Albergo, Viviana Casaluci, Maurizio Buttazzo, Martina Dominici, Roberto Ciardo, Luigi Musarò e Custodi@ aps restituiscono il lavoro maturato durante la residenza, attraverso l’ascolto, la ricerca e il dialogo con gli abitanti. Contemporaneamente partiranno le visite guidate “Storia, memorie e visioni contemporanee”, curate da Custodi@ aps con la partecipazione di Gianluca Palma de La scatola di latta. Dalle 21:30, Piazzetta Luigi Maggiulli ospiterà “Paese sonoro”, con le musiche di AlbisUmbra, affiancato dalle proposte gastronomiche di Spiritosa e dalla selezione di Extra Bazart. La chiusura, alle 22:00, sarà affidata ai Cocoa Thrill, formazione salentina che guarda ai Sud del mondo fondendo cumbia, afro-funk e groove tropicali. Per secoli parte integrante della quotidianità del comune salentino, Borgo Terra oggi appare sospeso tra memoria e opportunità, tra ciò che è stato e ciò che può ancora diventare. “TERRA! Questo non è (più) un borgo” scaturisce proprio dal tentativo di riattivarlo senza limitarsi a riempirlo di appuntamenti, sperimentando invece modi diversi di conoscerlo, frequentarlo e immaginarne nuove prospettive. Info e programma terramuroleccese.it.

MARINA DI MANCAVERSA (Lecce) – Cristiana Verardo, Carolina Bubbico e Rachele Andrioli concludono la prima edizione di Véspera.

Tramonto, ascolto, comunità che si ritrova, sostenibilità ambientale. Domenica 13 settembre, alla Spiaggetta dei Cavalli di Marina di Mancaversa, con una raccolta collettiva di rifiuti e il concerto al crepuscolo (ore 18:30 | ingresso libero) di Cristiana Verardo, Carolina Bubbico e Rachele Andrioli si conclude la prima edizione di Véspera, rassegna ideata da Coro a Coro APS, con il sostegno del Comune di Taviano – Città dei Fiori e TerrAmare. Dopo il primo appuntamento di giugno con il cantautore Gnut e l’esibizione di agosto con la cantante, violinista e compositrice Natalia Abbascià, l’ultima tappa ospita tre tra le voci più riconoscibili della scena mediterranea, protagoniste di un progetto dedicato alla Puglia come terra d’incontro. Le artiste porteranno sulla sabbia un repertorio che parla di identità, accoglienza e diversità come ricchezza, intrecciando tradizioni locali, canto popolare, scrittura d’autore e sonorità contemporanee. Prima della musica, alle 17:00, la spiaggia sarà protagonista di un momento di cura collettiva con una raccolta rifiuti organizzata in collaborazione con Plastic Free Puglia. Chi partecipa potrà portare guanti, energia e voglia di lasciare il mare più bello di come lo ha trovato. Cristiana Verardo, cantautrice salentina classe 1990, ha esordito nel 2017 con La mia voce e nel 2019 ha vinto il Premio Bianca d’Aponte. Dopo Maledetti ritornelli (2021), nel 2025 ha pubblicato L’Avversaria. Tra gli otto vincitori di Musicultura 2023, si è esibita anche in Giappone e al Festival della Canzone Italiana di Parigi. Nel 2026, dopo la vittoria a 1MNEXT, è salita per la prima volta sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma. Nel suo percorso ha collaborato, tra gli altri, con Tosca, Vinicio Capossela, Gnut, Erica Mou e Davide Shorty. Cantautrice, musicista, compositrice e direttrice d’orchestra, Carolina Bubbico insegna Canto Pop al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Il suo quarto album, Vocàlia, uscito per GroundUP Music, è un progetto vocale multilingue, femminile, corale e inclusivo, costruito intorno ai temi dell’incontro, della rinascita e della speranza. Nel disco canta in italiano, inglese, spagnolo e portoghese, affiancata da autrici e autori come Becca Stevens, Greta Panettieri, Giuseppe Anastasi, Simona Severini, Lauryyn, Antonio Villeroy e la stessa Cristiana Verardo. Rachele Andrioli, cantante, percussionista e autrice salentina, ha condiviso il palco con artisti come Officina Zoé, Cesare Dell’Anna, Arto Lindsay, Piers Faccini e Baba Sissoko. Dopo numerose esperienze e tre album realizzati con Rocco Nigro, nel 2022 per Finisterre è arrivato Leuca. L’esordio solista, che intreccia voce, percussioni, memoria e suggestioni mediterranee, ha vinto il Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana. Da segnalare anche l’esperienza di Coro a Coro, laboratorio permanente di canto polifonico femminile diventato negli anni uno spettacolo capace di attraversare repertori popolari e d’autore provenienti da diverse parti del mondo. Ingresso libero.

CUTROFIANO (Lecce) – Li Ucci Festival propone un appuntamento speciale

Dopo una settimana di concerti, incontri, teatro, mostre, laboratori, una biciclettata e la consegna del Riconoscimento Cultura d’Onore che dal 30 agosto al 5 settembre hanno animato vari luoghi di Cutrofiano, la sedicesima edizione de Li Ucci Festival propone uno speciale appuntamento dedicato all’incontro tra comunità, sapori e tradizioni pugliesi. Domenica 13 settembre dalle 11:00 (ingresso libero), alla Biosteria Piccapane, in contrada Sirgole, la giornata proporrà un laboratorio di pizzica per ragazzi a cura di Sara Albano, gli interventi musicali de Li Sonareddhri, Voci di Terra Nostra e dei componenti de Li Ucci Orkestra, ensemble che dal 2013 riunisce artisti accomunati dalla volontà di proseguire gli insegnamenti e la tradizione lasciata dai cantori salentini, e soprattutto “Il pranzo sociale di comunità” con le specialità degli AssaggiUcci, progetto inserito nel programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare del triennio 2024/2026 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale. L’iniziativa nasce per valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio attraverso esperienze condivise, percorsi culturali e momenti di socialità. Durante tutto il festival alcune realtà del territorio hanno proposto iniziative dedicatea Li Ucci: la gelateria Dolce Arte ha realizzato un percorso di degustazione di gelato artigianale con gusti selezionati, mentre il Bar Rosso e Nero ha presentato “Uccio”, una novità di rosticceria pensata per l’occasione. Si sono degustati i vini di Mottura, L’Astore e Palamà e una selezione di prodotti locali curata da La Terra di Puglia e Azienda Agricola Le Lame. Tra gli omaggi agli ospiti anche alcune creazioni in ceramica realizzate da Fratelli Colì, Ceramiche Benegiamo e Salvino De Donatis. Nato nel 2011, a un anno dalla scomparsa di Uccio Aloisi, con l’intento di ricordare lo storico gruppo Gli Ucci e i grandi cantori del Salento che hanno tramandato canti e tradizioni del territorio, il festival ha progressivamente aperto quel patrimonio alle nuove generazioni, alla ricerca e ai linguaggi contemporanei. Li Ucci Festival è ideato e promosso da Sud Ethnic APS, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari, in sinergia e con il contributo del Comune di Cutrofiano e in collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio, Istituto Diego Carpitella, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e GAL Isola Salento e altri partner pubblici e privati. Ingresso libero.

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Sinfonie rurali all’Art&Lab Lu Mbroia con il trio Bianco-Casciaro-Anglano. Nell’uliveto dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto, prosegue la rassegna Sinfonie Rurali. Domenica 13 settembre alle 21:30 all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto la tradizione salentina incontra timbri antichi, paesaggi sonori sospesi e atmosfere quasi cinematografiche con il trio formato da Giulio Bianco (fiatista e polistrumentista del Canzoniere Grecanico Salentino), Giacomo Casciaro (chitarra, mandola, voce e tamburi) e Giuseppe Anglano (fisarmonica, organetto e voce). Zampogne, fiati, corde, organetti e percussioni costruiscono un suono potente e ricercato, nel quale melodie popolari, ritmi da danza, suggestioni oniriche e nuove scritture si intrecciano senza nostalgia. Un concerto da ascoltare e ballare, capace di restituire alla musica di tradizione una forma viva, aperta e contemporanea. Ingresso con contributo riservato a socie e soci.

TREPUZZI (Lecce) – La rassegna Un teatro nel bosco con Teatro Bandito e un laboratorio di BlaBlaBla. Domenica 13 settembre nel Boschetto di San Vito a Trepuzzi prosegue Un teatro nel bosco. Alle 18:00 il laboratorio Scuola di sbagli – L’arte di inciampare, curato da BlaBlaBla, inviterà bambine e bambini dai 4 anni a scoprire l’errore come possibilità creativa, esercizio di libertà e occasione di divertimento. Alle 19:00 (ingresso 5 euro) il Teatro Bandito proporrà Valigia a una piazza, di e con Dadde Visconti. Un mimo-clown dallo sguardo bambino si lascia sorprendere da tutto ciò che incontra: pupazzi, palloncini, strumenti insoliti, suoni e prodigi danno vita a un mondo lieve e poetico, dove magia e pantomima diventano un modo per parlare d’amore, desideri nascosti e viaggi fantastici. La pièce coinvolge grandi e piccoli in un continuo gioco tra immaginazione e realtà. Fondatore della compagnia Eccentrici Dadarò e, dal 2020, di Teatro Bandito, Dadde Visconti si è formato nel mimo, nella clownerie, nella dizione e nel doppiaggio, lavorando negli anni con maestri italiani e internazionali tra cui Jango Edwards, Pierre Byland, Enrico Bonavera, Avner Eisenberg e Roberto Anglisani. La rassegna, organizzata da Factory Compagnia Transadriatica con il sostegno del Comune di Trepuzzi, all’interno del progetto Teatri del Nord Salento, proporrà spettacoli, laboratori e performance pensati per bambine, bambini, famiglie e persone di tutte le età.