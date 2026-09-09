La ricetta del giorno: Spigola con patate

Ingredienti per due persone
2 spigole sfilettate
2 patate
Sale q.b
Pepe q.b.
Olio extravergine d’oliva q.b.
rosmarino
Procedimento
Incominciate con il pelare le patate, successivamente affettatele in maniera molto sottile.
Ungete una pirofila antiaderente con un filo di olio evo e adagiare le fette di patate sovrapponendole. Salare e aggiungere pepe a piacimento, insaporire con un altro filo di olio e far cuocere in forno già caldo a 180°C per circa 15 minuti.
Adagiate le spigole sfilettate sul letto di patate e condirle con un filo di olio evo, il rosmarino e regolate di sale.
Cuocete in forno già caldo a 180°C per circa 30 minuti fino a quando le patate non saranno dorate, servitele calde.
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