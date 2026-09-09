L’almanacco di oggi 9 settembre

Il Santo del giorno: San Pietro Claver. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Lu ciecu ca njura lu smirciu. Significato: Il cieco che insulta lo strabico.
– Sono nati in questo giorno
1918 Oscar Luigi Scalfaro
1951 Michael Keaton
1960 Hugh Grant
– Proverbio
Chi dice tutto e niente serba, può andar con l’altre bestie a pascer erba
– Accadde oggi
1973 Novella Calligaris vince, a Belgrado, il titolo mondiale degli 800 metri stile libero, e si aggiudica il nuovo record con il tempo di 1’07”
– Scoperte
1935 Primo impiego in tribunale della macchina della verità