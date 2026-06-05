Nuoto agonistico a Lecce: quando la tecnica diventa espressione di sé

Nel mondo del nuoto agonistico, il confine tra un buon atleta e un campione risiede spesso nella consapevolezza della propria tecnica. Con questo obiettivo, la Muovi Lecce SSd ha promosso un’iniziativa di alta formazione dedicata ai propri atleti, svoltasi il 25 e 26 maggio presso il Centro Sportivo Muv. Il progetto mira a migliorare le prestazioni attraverso un approccio che unisce l’analisi biomeccanica a una visione personalizzata dell’allenamento, dove anche l’aspetto individuale e caratteriale ha un peso fondamentale nella riuscita ottimale della performance dell’atleta.

L’Esperienza al Servizio dei Giovani

A guidare i ragazzi in questo percorso è stato il Prof. Ivo Ferretti, esperto “Technical & Biomechanics Consultant” con un’esperienza pluridecennale come istruttore, allenatore, dirigente e video-analista. Attraverso singole video analisi, Ferretti ha esaminato la tecnica di ciascun atleta — partenze, virate e nuotata — oﬀrendo consigli mirati per aﬃnare lo stile e raggiungere il massimo della prestazione.

Oltre i Dati: La Potenza delle Immagini

Il metodo di lavoro si sviluppa su due binari. Per gli allenatori: Vengono fornite misurazioni precise, come i tempi di stacco nella virata, parametri oggettivi fondamentali per monitorare i progressi nel tempo. Per gli atleti: La visione dei filmati è un’esperienza immediata e intuitiva. Invece di perdersi nei numeri, i ragazzi ricevono commenti tecnici su aspetti specifici, come la coordinazione, la sovrapposizione dell’azione delle braccia o l’intensità del movimento delle gambe. L’obiettivo è procedere per “piccoli passi” che i ragazzi possano comprendere e applicare quotidianamente durante l’allenamento, piuttosto che imporre cambiamenti radicali e diﬃcili da assimilare.

Il Concetto di Nuoto: Un approccio alla visione dell’atleta nella sua interezza.

L’anima del progetto risiede nel concetto di nuoto olistico: una visione a 360° che non si ferma al singolo dettaglio tecnico, ma guarda all’atleta nella sua interezza. Secondo il Prof. Ferretti, non bisogna “snaturare” l’atleta cercando ossessivamente di correggere i punti deboli, ma occorre esaltarne i punti di forza. La prestazione sportiva è vista come un modo di esprimersi, una manifestazione della personalità, della gioia e della voglia di stare in acqua del nuotatore. Forzare un atleta verso modelli che non gli appartengono non è solo tecnicamente discutibile, ma può risultare negativo anche dal punto di vista psicologico.

Un Successo Corale

La riuscita dell’evento è stata possibile grazie alla sinergia tra diverse figure professionali.Un ringraziamento speciale va alla Società Muovi Lecce Ssd e al Centro Sportivo Muv, rappresentato dal Direttore Mario Cacciapaglia. Insieme al Prof. Ivo Ferretti, hanno contribuito al successo delle giornate formative anche Prof. Cosimo Cacciapaglia, Luigi Peluso e Martina Perrone. Con pochi e mirati accorgimenti tecnici e una nuova consapevolezza interiore, i giovani atleti della Muovi Lecce sono ora pronti a tornare in vasca con una marcia in più.