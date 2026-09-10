Lancia sassi in uno stabilimento balneare e ferisce un poliziotto: attimi di tensione a Gallipoli

GaGALLIPOLI (Lecce) – Intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine sul litorale di Baia Verde, a Gallipoli, dove un uomo di nazionalità gambiana ha creato disordini all’interno di uno stabilimento balneare scagliando pietre contro le strutture e verso i presenti.
L’episodio ha richiesto l’invio immediato sul posto delle pattuglie della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per riportare la situazione alla calma e mettere in sicurezza l’area affollata di bagnanti.
Nelle fasi dell’intervento per bloccare l’uomo, un agente in forza al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli è stato raggiunto alla testa da una pietra scagliata dal soggetto.
Il poliziotto ha riportato una ferita ed è stato affidato alle cure dei sanitari per le medicazioni del caso.
L’aggressore è stato immobilizzato e condotto in ufficio per le procedure di identificazione e per l’adozione dei provvedimenti giudiziari.
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