Accoltellato alla coscia nella notte a Noha: 32enne operato d’urgenza al Fazzi, si cerca l’aggressore

GALATINA (Lecce) – Un fendente alla coscia sinistra sferrato al culmine di una lite in strada, poi la fuga dell’aggressore e la corsa in ospedale. È accaduto intorno alle 3:15 della notte a Noha, frazione di Galatina, dove un uomo di 32 anni del posto è rimasto ferito in una piazzetta del centro abitato.

Secondo le prime ricostruzioni, il 32enne si trovava in compagnia della fidanzata quando è stato avvicinato da un individuo.

Dopo un breve contatto, l’uomo lo ha colpito alla gamba con un’arma da taglio ed è fuggito via a bordo di una bicicletta.

In un primo momento la vittima avrebbe sottovalutato l’entità del taglio, incamminandosi verso casa. Durante il tragitto a piedi, tuttavia, la profonda perdita di sangue ha provocato un svenimento per collasso. La fidanzata ha allertato immediatamente i soccorsi, facendo intervenire i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia di Stato.

Trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento di chirurgia vascolare: la lama ha infatti leso parzialmente un’arteria della gamba. I medici hanno stabilizzato il quadro clinico e il 32enne non versa in pericolo di vita.

Gli agenti di Polizia hanno avviato gli accertamenti e le attività di indagine sul posto per identificare l’autore del ferimento e risalire al movente dell’aggressione.