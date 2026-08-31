Il sonnambulo e lo specchio a Veglie. Grande pubblico per capire il fenomeno Trump

Il sonnambulo e lo specchio a Veglie

di Vincenzo Candido Renna

C’era una volta, in un chiostro di pietra dorata a Veglie, una sera in cui il tempo sembrò piegarsi su se stesso come una mappa ripiegata troppe volte, mostrando insieme il 1913 e il 2026, Sarajevo e Mar-a-Lago, la Grecia arcaica e il feed infinito di uno smartphone acceso nel buio; ed era la sera in cui Antonio Caprarica, storico delle case regnanti trasformato in cartografo dell’impero americano che declina, veniva a raccontare il suo Bullo, e a raccontarlo non come si racconta un pamphlet ma come si srotola un arazzo, un filo dopo l’altro, la finanza intrecciata alla psiche, la geopolitica cucita alla biografia di un palazzinaro newyorkese sette volte prossimo al fallimento e ora, per un capriccio della storia o forse per la sua logica più severa, arbitro del destino occidentale.

La sindaca Mariarosaria De Bartolomeo apriva la sera con parole che sapevano di responsabilità civica, ricordando che la cultura non è ornamento ma allenamento allo sguardo critico; e poi la parola passava a Flavio De Marco, che di quella sera fu insieme cicerone e specchio, capace di condurre Caprarica dai grattacieli newyorkesi fino a Porto Cesareo, dalla geopolitica dei dazi alla civiltà messapica sepolta pochi chilometri più in là, ricordando a tutti che l’Occidente non è un marchio americano ma un sedimento di millenni, la Magna Grecia, Federico II, il pensiero che è sopravvissuto molto più a lungo di qualunque presidenza;

De Marco interrogava con la cortesia ferma di chi conosce il territorio e non si lascia sedurre dalle semplificazioni, e nel farlo restituiva alla platea salentina un ruolo che non era di spettatrice ma di parte in causa, perché la guerra commerciale e i social media, diceva in sostanza, non sono lontani ma abitano già dentro le nostre tasche vuote. Caprarica intanto scioglieva il nodo con la pazienza di chi ha visto crollare imperi immaginari: raccontava di un uomo, Trump, che ha capito prima di altri che i social hanno cancellato il patto antico tra parola e realtà, che si può dichiarare conclusa una guerra trentanove volte senza che la guerra finisca, che si può inventare un millenario conflitto indo pachistano che ha appena ottant’anni di vita, perché la menzogna ripetuta con sufficiente convinzione digitale diventa più vera del fatto stesso; e in questo territorio franato, dove il principio democratico dell’uno vale uno funziona solo nell’urna e si sfalda ovunque altrove, cresce il bullo, cresce l’uomo che confessa candidamente che l’unico limite riconosciuto è la propria moralità, frase che suonerebbe innocua sulla bocca di un filosofo e suona come una sentenza quando la pronuncia chi non ne possiede alcuna. Ma la serata non fu soltanto atto d’accusa: fu anche, grazie alla cura di Daniela Palmieri nel moderare i tempi e gli spazi del discorso, un luogo dove la domanda poteva aprirsi senza fretta, dove il pubblico non restava muto davanti al palco ma diventava cassa di risonanza, corpo pensante; ed è qui che il racconto trovava il suo vertice più commosso, quando si alzava a parlare

Arnaldo Miccoli, pittore salentino d’America, leccese nel sangue e newyorchese d’adozione, che raccontava un paese diverso da quello immaginato da chi lo guarda da lontano, un’America che si sveglia, accende la televisione, apre il telefono e considera quella pubblicità luminosa come l’intera vita possibile, un’America che si divide tra chi resta incantato dal piatto pieno e chi urla ancora, forse per abitudine più che per convinzione, che il proprio paese va reso di nuovo grande, dimenticando che grande, rispetto a chiunque altro, lo è sempre stato; e Miccoli, con la voce di chi ha insegnato nei college e illustrato riviste e vissuto sessant’anni tra Trenton e il New Jersey profondo, restituiva alla platea salentina uno specchio più crudo persino delle pagine del libro, l’immagine di un paese immenso in cui la cultura si concentra in poche isole urbane mentre l’oceano circostante ignora, non per cattiveria ma per assuefazione, ciò che accade nei palazzi del potere. E allora il pensiero tornava, come sempre accade nelle sere di vera cultura, a Diana, evocata da Caprarica in un fuori tema che fuori tema non era affatto, perché la principessa gallese morta ventinove anni prima quella stessa notte d’agosto rappresentava, a suo modo, l’altra faccia della stessa medaglia: una donna trasformata in icona dai media proprio mentre tentava, negli ultimi mesi di vita, di sottrarsi all’icona per diventare finalmente se stessa, studiando, scegliendo, rifiutando l’ennesimo anello che qualcuno voleva imporle come destino; il parallelo taceva ma pulsava sotto la superficie del discorso, la stessa domanda posta due volte, quanto della nostra vita è raccontato da altri, quanto ci appartiene davvero. Il chiostro dei Frati Minori Conventuali, con le sue arcate che avevano visto secoli di prediche e di dubbi, sembrava la cornice perfetta per un dubbio ancora più vasto, se l’Occidente sopravviva a se stesso o si trasformi, sonnambulo per sonnambulo, in qualcos’altro che ancora non ha nome; e forse la vera lezione della sera fu proprio questa, che nessuna previsione è scritta, che la storia non ha mai smesso di essere fatta anche dai piccoli gesti compiuti nei piccoli borghi, dalle domande poste in un chiostro di provincia con la stessa serietà con cui si discuterebbe a Bruxelles o a Washington, e che raccontare, come hanno fatto quella sera De Marco con la sua cortesia tagliente, Palmieri con la sua misura, Caprarica con la sua erudizione affettuosa e Miccoli con la sua nostalgia lucida, resta l’unico antidoto conosciuto contro il sonno della ragione che genera bulli.