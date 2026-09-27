La fauna del Salento: Fringuello, il gentiluomo lunatico

Un passeriforme variopinto e compatto, questo è il fringuello. Il maschio in abito nuziale è una vera opera d’arte: petto e guance rosa-mattonella, capo e nuca grigio-bluastro, dorso nocciola e due evidentissime barre alari bianche. La femmina, come spesso accade nel mondo aviario, mantiene una livrea più mimetica sui toni del verde-oliva.

Il nome scientifico coelebs (ovvero “scapolo”) gli fu dato da Linneo per un’abitudine curiosa: durante l’inverno nelle regioni nordiche, le femmine e i giovani migrano verso sud mentre i maschi rimangono sul posto, vivendo in gruppi di soli “scapoli”. Il fringuello è un gran lavoratore: passa la giornata a esplorare il terreno a passi rapidi e scattanti alla ricerca di semi, germogli e insetti. Il suo canto è metallico, ritmico e finisce sempre con un caratteristico “trillo” finale.

È il tipico “fighetto” del parco: curatissimo nei dettagli del piumaggio, cammina sul prato con un’aria di superiorità incrollabile. Tuttavia, basta un refolo di vento o un gatto in lontananza per farlo volare via emettendo il suo verso di allarme che suona esattamente come un rimprovero isterico rivolto a tutto il resto del creato.