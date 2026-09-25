Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Spongano

SPONGANO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico in via S. Pellico angolo via G. Falcone del comune di Spongano (LE). I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica lunedì 28 settembre 2026 in via S. Pellico nel tratto compreso tra via Piave e via G. Falcone del comune di Spongano (LE).
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00 del 28.09.2026.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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