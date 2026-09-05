Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Miggiano

MIGGIANO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Miggiano (LE). I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica l’08 Settembre 2026 in Via Bologna (nel tratto intercluso tra l’incrocio con via Santa Barbara e l’incrocio con viale Episcopo), Via Isonzo (nel tratto intercluso tra l’incrocio con via Puglia e l’incrocio con via Napoli), Via Napoli (nel tratto intercluso tra l’incrocio con via Isonzo e via Como) ed in Via Como (nel tratto intercluso tra l’incrocio con via Napoli e l’incrocio con via Cappelle) nell’abitato di Miggiano (LE).

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.