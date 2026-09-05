Le ultime Sagre dell’Estate salentina

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno anche a Settembre.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

3 – 6 settembre

Sagra della patata zuccherina – Frigole

4 – 5 settembre

Sagra del maiale – Villa Baldassarri (Guagnano)

4 – 6 settembre

Festa te lu mieru – Carpignano salentino

5 – 6 settembre

Maru peperoncino in festa – Ruffano

7 – 10 settembre

Sagra te la friseddhra ‘ncapunata – Magliano

12 settembre

Sagra di frate Focu – Scorrano

12 – 13 settembre

Strade in fiera – Cocumola

18 – 20 settembre

Li giurni te li trainieri e Fiera di San Rocco – Cutrofiano