Le ultime Sagre dell’Estate salentina

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno anche a Settembre.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
3 – 6 settembre
Sagra della patata zuccherina – Frigole
4 – 5 settembre
Sagra del maiale – Villa Baldassarri (Guagnano)
4 – 6 settembre
Festa te lu mieru – Carpignano salentino
5 – 6 settembre
Maru peperoncino in festa – Ruffano
7 – 10 settembre
Sagra te la friseddhra ‘ncapunata – Magliano
12 settembre
Sagra di frate Focu – Scorrano
12 – 13 settembre
Strade in fiera – Cocumola
18 – 20 settembre
Li giurni te li trainieri e Fiera di San Rocco – Cutrofiano
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