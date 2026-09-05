Notte di fuoco a Taurisano: auto distrutta dalle fiamme, scattano le indagini

Taurisano (Lecce): Una sagoma avvolta dalle fiamme e il fumo denso che spunta improvviso nel silenzio della notte. È il quadro di un nuovo episodio di cronaca che ha scosso il comune di Taurisano nelle prime ore di oggi.
Il primo allarme è scattato intorno all’1:00, quando diverse segnalazioni hanno richiesto l’intervento urgente dei soccorsi per un rogo divampato in via Eroi d’Italia. Sul posto è arrivata a sirene spiegate una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Tricase.
Al loro arrivo, i caschi rossi si sono trovati di fronte a un’Audi A4 quasi completamente sopraffatta dal fuoco. L’addestramento della squadra ha permesso di contenere rapidamente il rogo e avviare la successiva bonifica e messa in sicurezza della sede stradale, impedendo che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti o ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.
A spegnimento ultimato, sono entrati in azione i Carabinieri della Stazione di Taurisano. I militari hanno effettuato i primi rilievi sul veicolo e sulla zona circostante per rilevare la presenza di eventuali tracce di liquido infiammabile o elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Al momento le cause dell’incendio restano avvolte nel mistero: le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, dal corto circuito all’atto intimidatorio di natura dolosa. Gli accertamenti investigativi proseguono per identificare la natura del rogo e risalire all’eventuale matrice del gesto.
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