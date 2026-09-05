Cagliari – Lecce, è la 21esima volta con i rossoblú sardi fuori casa: finora 5 vittorie per i giallorossi

Per la terza giornata e dopo quasi sette mesi, il Lecce ritorna a Cagliari. I giallorossi affronteranno i rossoblù sardi sul loro campo provvisorio “Unipol Domus” (già “Sardegna Arena” dal 2017 al 2021). L’ attuale denominazione è stata data nel luglio del 2021. È stato costruito nell’estate del 2017 (inaugurato a settembre) per permettere l’abbattimento e la ricostruzione del vecchio stadio “Sant’Elia” (i due campi sono a pochi metri uno dall’altro).

Sarà la 21esima volta che le due squadre si affronteranno, in campionato, in Sardegna. Il bilancio del Lecce nelle precedenti 20 partite (12 in Serie A e 8 in B) è il seguente: 5 vittorie (due 0-1, due 0-2, una delle due a tavolino e un 1-2), 8 pareggi (sei 0-0 e due 1-1) e 7 sconfitte (due 2-0, un 2-1, un 3-1, un 3-2, un 4-1 e un 5-1). Le reti segnate dal Cagliari sono, quindi, 24 e quelle dal Lecce 16.

Il bilancio, invece, delle 12 partite giocate in Serie A è il seguente: 2 vittorie (uno 0-2 e un 1-2 nel 2012), 4 pareggi (tre per 0-0 e un 1-1) e 6 sconfitte (due 2-0, un 2-1, un 3-1, un 3-2 e un 4-1); le reti fatte dal Cagliari sono 18 e quelle dal Lecce 10.

Gli allenatori giallorossi che hanno vinto in casa del Cagliari sono stati: Antonio “Mimino” Renna (a tavolino, nel 1976/77), Eugenio Fascetti (nel 1984/85; in quella stagione vinse anche al Via del Mare), Carlo Mazzone (nel 1986/87; vinse anche a Lecce), Serse Cosmi (nel 2011/12) e Eusebio Di Francesco nello scorso campionato. In Serie A solo Cosmi e Di Francesco.

La partita con il maggior numero di spettatori fu quella che si giocò il 14 aprile 1991; i presenti furono 33.575. Fu la prima volta tra le due squadre in Serie A. Il Cagliari s’impose per 2-0.

Cagliari e Lecce si sono affrontate, in Coppa Italia, nel capoluogo sardo, due volte.

La prima partita si giocò il 23 agosto 1981 nel 4° girone del 1° Turno. Il Cagliari di mister Paolo Carosi e il Lecce di mister Bruno Mazzia pareggiarono per 1-1 (giallorossi in vantaggio al 53’ con il gol di Sergio Magistrelli e pareggio dei sardi al 60’ con Ravot).

La seconda si disputò dopo nove anni, il 12 settembre 1990 nella partita di ritorno del Secondo Turno. I giallorossi del mister polacco Zbigniew Boniek sconfissero i rossoblù del giovane mister Claudio Ranieri (aveva 38 anni) per 0-1 (rete al 76’ di Ezio Panero). Una settimana prima, nella partita di andata, il Lecce, al Via del Mare, aveva vinto per 4-0.

È la prima volta che un Cagliari – Lecce, in campionato, si gioca nel mese di settembre. Si è giocato poi, in tutti gli altri mesi della stagione calcistica.

Il Lecce nella sua storia, comprese tutte le competizioni, ha giocato fuori casa nel giorno 7 settembre solo due partite ed entrambe di Coppa Italia; nel 1939 in casa della Pro Italia (Taranto) ko per 2-1 e nel 1975 a Nardò vittoria per 0-1.

Ė la 11esima volta che il Lecce in Serie A gioca fuori casa una partita nel giorno di lunedì Nelle precedenti dieci i giallorossi hanno ottenuto 3 vittorie (una proprio a Cagliari nello scorso gennaio), 2 pareggi e 5 sconfitte.

Il primo Cagliari – Lecce in assoluto si sarebbe dovuto disputare il 7 luglio 1929, all’ultima giornata di un girone di semifinali-spareggi che, alla fine, avrebbe designato l’unica squadra del Sud per completare l’organico di 18 squadre della Serie B che veniva istituita per la prima volta nella stagione 1929/30. Quel giorno il Cagliari per protesta contro il Direttorio Divisioni Superiori (la Lega di allora) e per danneggiare il Palermo che la domenica precedente pur perdendo a Cagliari (3-2) aveva poi ottenuto a causa dei gravi incidenti alla fine della partita la vittoria a tavolino (0-2), dette forfait contro il Lecce. I giallorossi, così, ottennero la vittoria a tavolino per 0-2 e il primo posto nel Girone A. La Figc, però, considerò grave e antisportivo il comportamento del Cagliari e decise di annullare la classifica finale e far disputare uno spareggio tra il Lecce, primo con 9 punti e il Palermo, secondo con 8. Il Lecce, sul campo neutro di Napoli vinse contro i rosanero siciliani (1-0 d.t.s.). Ammesso alla finale dovette affrontare il Taranto che aveva vinto l’altro girone. La partita si giocò sullo stesso campo di Napoli, ma si chiuse 2-2 d.t.s. Si rese, quindi, necessaria la ripetizione della gara (questo era allora il regolamento). Per questa partita-bis fu designato il campo neutro di Bari dove il Lecce s’impose per 3-1 e, quindi, fu promosso nella istituenda Serie B.

La prima sfida in campionato tra le due squadre risale a novantaquattro anni fa. Il 3 gennaio 1932, alla 14esima giornata, in Serie B, sul Campo di Via Pola (utilizzato dal Cagliari dal 1925 al 1951) i rossoblù del mister ungherese Ernest Egri Erbstein (negli anni Quaranta sarà l’allenatore dello storico e leggendario “Grande Torino” e morirà nella tragedia di Superga del 4 maggio 1949) scesero in campo con Bedini; Lauro, Guerrini; Parodi, Chiantini, Aldo Fradelloni; Tonino Fradelloni, Filippi. Ostromann, Ossoinach, D’Alberto. I giallorossi del mister Gyozonek Viktor Laszlo (ungherese anche lui) giocarono con: Picciga; Gianfardoni, Lavè; Freschi, Degni, Bruno Scher; Pampaloni, Biasotto, Preti, Pitacco, Rizza.. L’arbitro fu il signor Aniello Mazza di Torre del Greco (Napoli). Il risultato finale fu di 0-0. Alla fine del campionato il Cagliari si classificò al 13esimo posto con 31 punti (uno in meno di penalizzazione) e il Lecce finì al penultimo posto con 20 (meno tre di penalizzazione per aver dato forfait in tre partite) e retrocesse in 1^ Divisione. In estate il Lecce, a causa di una grave crisi societaria ed economica, fu radiato, dalla Figc, dagli organi federali e in città il presidente dell’Ente Sportivo Provinciale di Terra d’Otranto, il dott. cav. Aldo Palmentola, fu costretto al doloroso scioglimento della società. Fu, chiaramente, una “macchia nera” nella storia del Lecce.

Le due squadre, così, si persero di vista per ben 45 anni. Si ritrovarono di fronte, ancora in Serie B, il 20 marzo 1977, alla 25esima giornata quando i rossoblù di mister Lauro Toneatto ospitarono i giallorossi di mister Antonio (“Mimino”) Renna. Quella partita di quasi 50 anni fa fu decisa da un insolito episodio. Alla fine del primo tempo (si era sullo 0-0) le due squadre stavano raggiungendo gli spogliatori, quando dalla tribuna un tifoso sardo lanciò un’arancia (forse era indirizzata all’arbitro Rosario Lo Bello di Siracusa) che, invece, colpì in pieno viso il giallorosso Ruggiero Cannito al quale procurò un trauma facciale tanto che fu necessario il ricovero in ospedale. Alla ripresa del gioco al posto di Cannito entrò Michele Lorusso. La partita si chiuse sull’1-0 per il Cagliari (gol all’87’ di Bellini). Il Lecce, alla fine della gara, presentò subito all’arbitro una riserva scritta e poi produsse il regolare ricorso. Il Giudice sportivo assegnò al Lecce la vittoria tavolino per 0-2. Inutili ed entrambi respinti i due successivi ricorsi in appello del Cagliari sia alla Commissione Disciplinare che alla Caf.

Il 1° novembre 2002 (di venerdì), in Serie B, il campo del Cagliari era squalificato e si giocò sul campo neutro di Roma (stadio “Flaminio”). Il Cagliari dell’ex Gian Piero Ventura e il Lecce di mister Delio Rossi pareggiarono per 1-1 (gol del pari, al 60’, di Mirko Vucinic).

La penultima vittoria del Lecce in casa del Cagliari (la prima in Serie A) risale al 26 febbraio 2012. Il Lecce di mister Serse Cosmi sconfisse il Cagliari di mister Davide Ballardini per 1-2. Alla fine del primo tempo, al 44’, i giallorossi passarono in vantaggio con il colombiano Luis Muriel, nella ripresa, dopo cinque minuti ci fu il pareggio del Cagliari su rigore ma dopo undici minuti, al 61’, Andrea Bertolacci segnò il gol-vittoria. I giallorossi giocarono con: Benassi; Tomovic, Carrozzieri, Miglionico; Cuadrado, Delvecchio, Giacomazzi, Bertolacci (77’ Giandonato), Brivio; Muriel (89’ Esposito), Di Michele. L’arbitro fu il signor Gianluca Rocchi di Firenze. Quel successo riaccese le residue speranze di una possibile salvezza, ma nelle ultime tredici partite il Lecce ottenne soltanto due vittorie (una in casa con la Roma per 4-2 e l’altra a Catania per 1-2, di fila) e poi 6 pareggi e 5 sconfitte. Alla fine il Cagliari si classificò al 15° posto con 43 punti e si salvò con due giornate d’anticipo. Il Lecce fu terzultimo con 36 e retrocesse in Serie B. In estate, però, arrivò la definitiva sentenza sulla combine del derby di Bari e il Lecce in due mesi si ritrovò dalla Serie A alla Lega Pro.

L’ultima partita si è giocata, come già detto, quasi sette mesi fa. Il 16 febbraio 2026, ala 25esima giornata, il Cagliari mister Fabio Pisacane fu sconfitto dal Lecce di mister Eusebio Di Francesco con un netto 0-2. Reti: 65’ Gandelman e 76’ Ramadani. I rossoblù giocarono con: Caprile; Zé Pedro, Mina, Obert (79’ Trepy); Zappa (57’ Mazzitelli), Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Pavoletti (57’ Kılıçsoy), Esposito. I giallorossi giocarono, invece, con: Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly (91’ Fofana); Pierotti (86’ Ngom), Gandelman (86’ Siebert), Sottil (80’ Ndaba); Cheddira (80’ Stulić). L’arbitro fu il signor Ermanno Feliciani di Teramo. Al 91’ fu espulso il collaboratore tecnico del Lecce Giampiero Pinzi (oggi vice di mister Di Francesco). Esordio di Sadik Fofana. Spettatori 16.133 dei quali circa 300 leccesi.