Dalla Puglia ai Mondiali di Pesistica Olimpica: Stefano Gallo vola ad Atene

LECCE – Il sollevamento pesi pugliese conquista un prestigioso traguardo internazionale: Stefano Gallo, atleta tesserato FIPE classe 1989 e originario di Lecce, ha conquistato la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali di Pesistica Olimpica, in programma ad Atene dal 20 al 26 settembre.

Il pass iridato rappresenta il coronamento di un percorso agonistico di altissimo livello. Dal 2021 al 2026, Gallo ha dominato la scena territoriale collezionando ben 23 primi posti regionali nelle categorie 79, 81 e 88 kg. Nella stagione 2025/2026 ha poi conquistato il titolo di Campione Nazionale Master 35 nella categoria 81 kg, piazzandosi al secondo posto nella classifica generale nazionale. Sempre nello stesso anno, il pesista leccese ha indossato i colori dell’Italia ai Campionati Europei di Durazzo, in Albania, chiudendo con un ottimo 6° posto finale.

Ora la sfida più grande: la pedana mondiale in Grecia insieme ai migliori interpreti internazionali della disciplina.

“È un traguardo eccezionale per me,” ha dichiarato Stefano Gallo con grande entusiasmo. “Ad Atene ci saranno i più forti pesisti al mondo della mia categoria e non vedo l’ora di salire in pedana. Il mio ringraziamento va in primis alle mie figlie Alessandra e Giulia e alla mia famiglia. Un riconoscimento particolare va a tutto il gruppo di Alma Sport di Lecce per il costante supporto e la fiducia, a Giovanni Chirico di Revolution Concept, a Mauro Liaci del gruppo EVO’ di San Cesario, a Federica Montefusco di PerformEat Nutrizione, a Clementina di Accademia Veneziano, a Paride Mazzotta, ad Andrea Guido, a Claudio, Luigi, Carlo, Roberto, Grazia, Gianluca, Sara e a tutti gli amici che mi sostengono da sempre.”

L’appuntamento è fissato a settembre nella capitale greca, dove Gallo cercherà di portare ancora una volta in alto il nome del Salento e della pesistica italiana.