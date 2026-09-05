Napoli, studentessa 24enne travolta sul lungomare: è grave. Caccia al pirata della strada

Napoli: ​Drammatico incidente nella tarda serata di ieri sul lungomare di Napoli. Una studentessa di ventiquattro anni, originaria della provincia di Lecce, si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare dopo essere stata travolta da un’automobile lungo viale Anton Dohrn. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, dileguandosi a tutta velocità subito dopo l’impatto.

​La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Intorno alle 23, la giovane stava attraversando la carreggiata dal lato mare verso la Villa Comunale insieme a un gruppo di amici. Una volta raggiunta la mezzeria, la ventiquattrenne è stata investita in pieno da una vettura che procedeva a velocità sostenuta in direzione di piazza della Repubblica. Invece di arrestare la marcia, l’automobilista ha accelerato, facendo perdere le proprie tracce nel traffico cittadino.

​Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare d’urgenza la ragazza salentina presso il presidio ospedaliero di Ponticelli, dove l’infortunata resta sotto stretto monitoraggio medico.

​Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti del reparto Infortunistica stradale della Polizia locale di Napoli per eseguire i rilievi di rito e ascoltare i testimoni presenti al momento dell’impatto. Per risalire in tempi rapidi all’identità del pirata della strada, le forze dell’ordine stanno già analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private installate lungo la zona del lungomare.