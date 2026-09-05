Arbitro di Cagliari-Lecce, fischia il marchigiano Sacchi: per i giallorossi 7 vittorie in 19 partite

La partita sarà arbitrata dal Signor Juan Luca SACCHI della Sezione A.I.A. di Macerata. L’arbitro SACCHI ha 41 anni. È nato il 13 ottobre 1984 a Treia in provincia di Macerata. Professione: Psicologo.

Ha esordito in Serie B il 6 settembre 2014 in Latina – Crotone (1-0).

Ha esordito in Serie A il 24 maggio 2015 in ChievoVerona – Atalanta (1-1).

Il signor Sacchi fa parte della Can A-B dalla stagione 2020/21.

Ha arbitrato, finora, 319 partite delle quali 77 in Serie A, 134 in B e 14 in Coppa Italia.

Il signor Sacchi ha diretto, finora, le seguenti 19 partite del LECCE (12 in casa e 7 fuori). Il bilancio dei giallorossi è di 7 vittorie (4 in casa e 3 fuori), 6 pareggi (4 in casa e 2 fuori) e 6 sconfitte (4 in casa e 2 sola fuori).

La squadra che ha avuto più partite arbitrate dal signor Sacchi è proprio il Lecce con 19 davanti al Cittadella e al Frosinone entrambe con 17 .

Questi i precedenti :

02.11.2012 LECCE – Portogruaro 2-1 (vittoria in rimonta; al 19’ vantaggio del Portogruaro e poi al 28’ gol di Pià su rigore e al 60’ di Ronaldo Vanin – esordio di Daniel Semenzato – spettatori 5.805 – prima partita del presidente Savino Tesoro)

13.03.2013 Latina – LECCE 1-2 ( semifinale di ritorno di Coppa Italia di Lega Pro – al 6’ gol di Filippo Falco e al 47’ di Ousmane Drame, al 54’ il gol del Latina su rigore – al 70’ espulso Giancarlo Malcore – esordio di Ivan Fatić – spettatori 1.070)

06.10.2013 LECCE – Barletta 0-0 (primo pareggio dopo 5 sconfitte nelle prime 5 giornate – spettatori 3.779)

15.12.2013 LECCE – Pisa 2-0 (gol al 2’ di Marcus Diniz e al 46’ p.t. Mariano Bogliacino – il signor Sacchi ha espulso tre giocatori del Pisa – spettatori 3.668)

18.05.2014 Benevento – LECCE 1-1 ( semifinale di andata dei Play-Off – al 39’ gol di Fabrizio Miccoli per il Lecce e al 64’ di Marco Mancosu per il Benevento – spettatori 7.234)

01.06.2014 LECCE – Frosinone 1-1 ( finale di andata dei Play-Off – al 15’ vantaggio del Lecce con Romeo Papini e al 31’ il pareggio del Frosinone – spettatori: 11.863)

27.08.2018 Benevento – LECCE 3-3 (prima giornata – Lecce in vantaggio per 0-3 con gol di Marco Mancosu al 30’, di Filippo Falco al 57’ e di Riccardo Fiamozzi al 60’ … poi rimonta del Benevento con reti al 69’, 81’ e 87’ su rigore calciato da Massimo Coda – spettatori: 12.835 – esordio nel Lecce di nove giocatori)

10.11.2018 Cosenza – LECCE 2-3 (reti: all’8’ Lorenzo Venuti, al 13’ Simone Palombi e all’82’ Filippo Falco, i due gol del Cosenza al 67’ e 80’ – il prefetto di Cosenza vieta la trasferta ai non possessori della “tessera del tifoso”; solo 14 i leccesi presenti nel settore ospiti – è la settima vittoria in casa del Cosenza in campionato più due in Coppa Italia – spettatori 6.610)

26.02.2019 LECCE – Verona 2-1 (reti: al 34’ di Andrea La Mantia e al 52’ di Fabio Lucioni, il Verona segna il suo gol al 94’ (viene assegnato a Laribi, ma per noi è un’autorete del portiere Vigorito) – mister Fabio Liverani è il primo allenatore del Lecce che batte il Verona in casa e fuori nello stesso campionato – al 39’ espulso l’allenatore del Verona mister Fabio Grosso – spettatori: 9.518)

22.04.2019 Perugia – LECCE 1-2 (reti: 38’ La Mantia, 44’ pareggio del Perugia e al 55’ gol-vittoria con Filippo Falco – trasferta vietata ai residenti in Puglia non in possesso della “tessera del tifoso” – spettatori 7.878 compresi circa 300 tifosi del Lecce – il Lecce vince a Perugia per la seconda volta dopo 71 anni dalla prima)

01.09.2019 LECCE – Verona 0-1 (gol-sconfitta all’81’ di Pessina – spettatori: 24.118 – prima volta del Lecce con l’arbitro Sacchi in Serie A – esordio di Ievgenii Šhakhov e Cristian Dell’Orco)

19.12.2020 LECCE – Pisa 0-3 (le reti del Pisa al 2’, 17’ e 68’ – prima sconfitta in casa della stagione (ce ne saranno altre tre) – mister Corini, non ancora guarito dal Covid-19, è sostituito da mister Salvatore Lanna – partita a “porte chiuse” – si ferma a 9 la serie di partite utili – il Pisa vince per la prima volta a Lecce dopo 73 anni dalla prima partita del 24 ottobre 1947 e 16 incontri)

12.03.2023 LECCE – Torino 0-2 (reti: 20’ Singo e 23’ Sanabria – terza sconfitta di fila e quinta in casa su un totale, alla 26esma giornata, di 11 – al 32’ espulsi il d.s. del Lecce Stefano Trinchera e il fisioterapista del Torino Giuseppe Gerundo per proteste – il Torino vince a Lecce per la seconda volta dopo ventinove anni dalla prima del 1994 – spettatori 24.413)

06.10.2023 LECCE – Sassuolo 1-1 (vantaggio del Sassuolo al 22’ con Berardi su rigore concesso per un fallo di mano di Baschirotto – pareggio del Lecce al 48’ con Nikola Krstović – spettatori 26.160)

08.11.2024 LECCE – Empoli 1-1 (reti: al 33’ Pellegri per l’Empoli e pareggio del Lecce al 77’ con l’argentino Santiago Daniel Pierotti di testa; è stata la rete n. 650 segnata dal Lecce in Serie A – spettatori 23.907 – il giorno dopo viene esonerato l’allenatore del Lecce Luca Gotti)

19.01.2025 Cagliari – LECCE 4-1 (il Lecce si porta in vantaggio al 42’ con l’argentino Daniel Santiago Pierotti, ma nella ripresa il Cagliari segna i suoi quattro gol con Gaetano, Luperto (nato a Lecce), Zortea e Obert – al 73’ viene espulso Ante Rebić per un brutto fallo su Mina – spettatori 16.306 – il portiere Wladimiro Falcone ha giocato, oggi, la partita n. 100 con il Lecce; 97 in campionato e 3 in Coppa Italia)

12.12.2025 LECCE – Pisa 1-0 (gol-partita al 72’ di Nikola Stulic; è il suo primo gol con il Lecce e in Italia – è la quarta vittoria della stagione (due in casa e due fuori) – per il direttore Pantaleo Corvino, proprio nel giorno del suo 76esimo compleanno, è stata la partita n. 500 con il Lecce (306 in Serie A, 152 in B, 40 in Coppa Italia e 2 nei play-off) – spettatori 24.322)

06.01.2026 LECCE – Roma 0-2 (prima partita del nuovo anno in casa – reti: al 14’ Ferguson e al 71’ Dovbyk – mister Eusebio Di Francesco, essendo squalificato, è stato sostituito in panchina dal suo vice Fabrizio Del Rosso – spettatori 24.715)

22.03.2026 Roma – LECCE 1-0 (gol-partita al 57’ Vaz – spettatori 62.432)

L’arbitro SACCHI con il CAGLIARI

Ha diretto, finora, 9 partite dei rossoblù sardi (cinque in Serie A, tre in B e una in Coppa Italia).

Nelle 6 in casa il Cagliari ha ottenuto 5 vittorie e 1 sconfitta .

Nelle 3 fuori casa sono arrivati 2 pareggi (uno con il Napoli, in Coppa Italia, è stato p