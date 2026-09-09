Lecce festeggia il secolo di vita di Oronza Colella: un esempio di forza, autonomia e legame con il territorio

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LECCE — La città di Lecce celebra un traguardo straordinario. Nei giorni scorsi, la signora Oronza Colella ha raggiunto l’ambizioso traguardo dei 100 anni di età, circondata dall’affetto dei propri cari e dall’abbraccio ideale di tutta la comunità leccese.

Nata l’8 settembre 1926 in corte del Verrio, nel cuore della città, la signora Oronza rappresenta una testimonianza vivente della storia e dei valori del territorio. Figlia di una famiglia umile e dedita al lavoro — il padre Alfredo, ciabattino con laboratorio casalingo, e la madre Ada Sambuco, sarta —, dopo aver frequentato la scuola elementare “De Amicis” ha lavorato fin da giovanissima, prima presso la manifattura dei tabacchi e successivamente in uno stabilimento per il confezionamento di calze.

All’età di 25 anni, l’incontro con il futuro marito, Antonio Lentini, l’ha portata a scegliere di dedicarsi interamente alla famiglia e alla crescita dei tre figli. Donna dal carattere forte, risoluto e mossa da una costante curiosità verso il territorio, dopo essere rimasta vedova ha coltivato con passione l’escursionismo, arrivando a partecipare alle iniziative di trekking del gruppo “Ndronico” fino all’età di 85 anni. Ancora oggi vive in autonomia presso la propria abitazione.

In occasione della ricorrenza, l’Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali, insieme alla Consigliera Comunale Lara Cataldo, si è recata in visita presso l’abitazione della centenaria per portarle gli auguri ufficiali a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza.

«Festeggiare i 100 anni della signora Oronza è stato un momento di profonda emozione e orgoglio per tutta la nostra comunità», ha dichiarato l’Assessore al Welfare. «La sua storia di vita, segnata dal lavoro, dalla dedizione alla famiglia e da una straordinaria energia personale che la vede ancora oggi autonoma e partecipe, rappresenta un patrimonio inestimabile di memoria e un modello di resilienza per tutti noi. A lei vanno i più sentiti e affettuosi auguri da parte della città di Lecce».