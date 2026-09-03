Incendio Lequile, la sindaca di Corigliano chiede monitoraggio e garanzie per la salute e per la falda

CORIGLIANO D’OTRANTO – A seguito del grave incendio verificatosi presso l’impianto di gestione dei rifiuti nel territorio di Lequile, la Sindaca di Corigliano d’Otranto, Ada Fiore, ha inviato una richiesta urgente agli enti competenti per conoscere lo stato della messa in sicurezza del sito, gli esiti dei monitoraggi effettuati e le ulteriori attività previste per verificare eventuali conseguenze ambientali dell’incendio.

Una richiesta che nasce, in particolare, dalla necessità di comprendere se il territorio di Corigliano d’Otranto possa essere stato interessato dalla ricaduta del pennacchio e di disporre di informazioni precise sulla possibile contaminazione delle matrici ambientali, con particolare attenzione alla falda acquifera e ai numerosi pozzi presenti nel territorio.

“Non essere stati coinvolti nelle riunioni che si sono svolte in Prefettura non ci esime dal nostro dovere di sindaci di conoscere ciò che sta accadendo e di tutelare le nostre comunità – sottolinea la Sindaca Ada Fiore –. In questa fase non servono allarmismi, ma informazioni certe, dati scientifici e la massima trasparenza. La popolazione ha diritto di sapere quali siano i possibili rischi e quali controlli siano stati effettuati e verranno effettuati”.

Tra le richieste avanzate dal Comune vi è innanzitutto quella di conoscere lo stato della messa in sicurezza dell’impianto, la presenza di residui, materiali combusti e ceneri e le modalità con cui vengono impediti la loro dispersione e il dilavamento da parte delle precipitazioni.

Particolare attenzione viene rivolta inoltre alle acque utilizzate per lo spegnimento dell’incendio e alle acque meteoriche, chiedendo di verificare il funzionamento dei sistemi di raccolta e drenaggio e le modalità di gestione delle acque potenzialmente interessate dai residui dell’incendio.

Il Comune ha inoltre chiesto ad ARPA Puglia di effettuare, sulla base dei dati meteorologici disponibili e della modellistica di dispersione, una ricostruzione dell’evoluzione del pennacchio durante le diverse fasi dell’incendio.

“È importante – spiega Fiore – non limitarsi a valutare la distanza dall’impianto, ma ricostruire, attraverso i dati meteorologici e la modellistica, dove il pennacchio possa essersi effettivamente diretto e quali aree possano essere state interessate dalla ricaduta al suolo”.

In questo quadro, il Comune chiede di sapere con chiarezza se Corigliano d’Otranto rientri nelle aree potenzialmente interessate e, qualora ciò venga confermato, quali siano le zone del territorio comunale da sottoporre a particolare attenzione.

La richiesta riguarda anche la programmazione di ulteriori campionamenti ambientali, con particolare riferimento a deposizioni, suolo e altre matrici ritenute significative dagli enti tecnici, individuando gli analiti da ricercare in relazione ai materiali coinvolti nell’incendio e prevedendo, ove necessario, punti di confronto in aree non interessate dall’evento.

Un capitolo specifico riguarda la tutela della popolazione. Il Comune chiede agli enti sanitari e ambientali competenti di fornire indicazioni precise sulle eventuali cautele da adottare rispetto al consumo di prodotti agricoli, all’utilizzo dell’acqua dei pozzi privati, alle attività agricole e di allevamento e all’esposizione a polveri o residui eventualmente depositatisi sul terreno.

“Non vogliamo dire ai cittadini cosa fare sulla base di supposizioni – aggiunge la Sindaca –. Vogliamo che siano gli enti competenti, sulla base dei dati scientifici, a dirci se esistono comportamenti precauzionali da adottare. È esattamente questo il senso della nostra richiesta”.

Infine, la Sindaca propone di non limitare l’attenzione alla sola fase immediatamente successiva all’incendio, ma di valutare la predisposizione di un programma di monitoraggio ambientale nel medio e lungo periodo, eventualmente coinvolgendo anche l’Università del Salento, in coordinamento con ARPA Puglia e ASL.

“Un incendio di queste dimensioni non può essere considerato soltanto come un evento da fotografare nei giorni immediatamente successivi. Dobbiamo essere in grado di seguire nel tempo l’evoluzione della situazione ambientale, soprattutto quando è in gioco una risorsa delicata come la falda acquifera”.

La richiesta del Comune di Corigliano d’Otranto si conclude con la disponibilità a collaborare con tutti gli enti competenti, mettendo a disposizione il proprio territorio e le proprie strutture per le eventuali attività di monitoraggio.

“Il nostro obiettivo è semplice: conoscere, prevenire e proteggere. La salute delle persone e la tutela dell’ambiente vengono prima di qualsiasi altra considerazione”, conclude la Sindaca Ada Fiore.