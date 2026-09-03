A sei anni dalla scomparsa del professore Mario De Marco, al via l’evento “Esercizi!” presso Corte dei Rodi a Lecce. Appuntamento per il 6 Settembre

Domenica 6 Settembre 2026, alle ore 20,30, in Corte dei Rodi a Lecce, sarà inaugurato l’evento artistico dal titolo “Esercizi !” di Mario Claudio De Marco. A sei anni dalla scomparsa del professore Mario De Marco, proprio suo nipote ha voluto omaggiare suo nonno con una digressione artistica ricca di “esercizi” pittorici e musicali. Durante la serata previste le declamazioni del giovane attore Lucio Ennio Caprioli. Uno spazio dedicato ai più giovani nel ricordo della sensibilità verso i giovani artisti che il professore De Marco ha sempre manifestato durante la sua carriera.

Per info e prenotazioni ci si può rivolgere alla curatrice del “Centro Studi Mario De Marco” Maria Rosaria De Matteis +39 340 649 4206. Ingresso Libero