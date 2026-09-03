Scuola, a Collepasso aule climatizzate contro il caldo: la prima campanella in una realtà virtuosa

​COLLEPASSO — Mentre in tutta Italia divampa il dibattito sul rinvio dell’avvio dell’anno scolastico a causa del caldo record e delle aule invivibili, il Comune di Collepasso traccia una rotta in controtendenza. Nella cittadina salentina, la prima campanella suonerà regolarmente grazie a una programmazione infrastrutturale avviata negli anni scorsi.

​Tutti i plessi scolastici del territorio — infanzia, primaria e secondaria di primo grado —, insieme agli uffici amministrativi, sono stati dotati di impianti di climatizzazione e condizionamento. L’intervento garantisce ad alunni, docenti e personale scolastico di svolgere le attività in un ambiente idoneo e protetto dalle alte temperature estive.

​L’operazione è il frutto di un piano di ammodernamento avviato nei mesi scorsi.

Diversi finanziamenti intercettati nel 2023 e nel 2025 ci hanno permesso di rendere le nostre scuole moderne, efficienti e capaci di offrire il giusto comfort, ha dichiarato la Sindaca di Collepasso, Laura Manta (in foto). La buona amministrazione non deve rincorrere le emergenze, ma prevenirle e risolverle con pianificazione. In questi quattro anni abbiamo lavorato per porre la scuola e le famiglie al centro dell’azione amministrativa: oggi sapere che Collepasso rappresenta un modello virtuoso ripaga il grande impegno profuso per la comunità.

​In una stagione segnata dalle difficoltà di molti comuni italiani nel gestire le anomalie termiche nelle strutture pubbliche, il caso di Collepasso dimostra come l’efficientamento energetico e la prevenzione strutturale possano trasformare l’emergenza in un normale giorno di scuola.