Scuola, a Collepasso aule climatizzate contro il caldo: la prima campanella in una realtà virtuosa

COLLEPASSO — Mentre in tutta Italia divampa il dibattito sul rinvio dell’avvio dell’anno scolastico a causa del caldo record e delle aule invivibili, il Comune di Collepasso traccia una rotta in controtendenza. Nella cittadina salentina, la prima campanella suonerà regolarmente grazie a una programmazione infrastrutturale avviata negli anni scorsi.
Tutti i plessi scolastici del territorio — infanzia, primaria e secondaria di primo grado —, insieme agli uffici amministrativi, sono stati dotati di impianti di climatizzazione e condizionamento. L’intervento garantisce ad alunni, docenti e personale scolastico di svolgere le attività in un ambiente idoneo e protetto dalle alte temperature estive.
L’operazione è il frutto di un piano di ammodernamento avviato nei mesi scorsi.
Diversi finanziamenti intercettati nel 2023 e nel 2025 ci hanno permesso di rendere le nostre scuole moderne, efficienti e capaci di offrire il giusto comfort, ha dichiarato la Sindaca di Collepasso, Laura Manta (in foto). La buona amministrazione non deve rincorrere le emergenze, ma prevenirle e risolverle con pianificazione. In questi quattro anni abbiamo lavorato per porre la scuola e le famiglie al centro dell’azione amministrativa: oggi sapere che Collepasso rappresenta un modello virtuoso ripaga il grande impegno profuso per la comunità.
In una stagione segnata dalle difficoltà di molti comuni italiani nel gestire le anomalie termiche nelle strutture pubbliche, il caso di Collepasso dimostra come l’efficientamento energetico e la prevenzione strutturale possano trasformare l’emergenza in un normale giorno di scuola.
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