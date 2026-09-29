“L’importanza di credere nei sogni” Letizia Moratti presenta il suo libro a Lecce insieme ad Adriana Poli Bortone

Solferino, Leccelegge e la Città di Lecce sono lieti di invitare la cittadinanza e la stampa alla presentazione del volume “L’importanza di credere nei SOGNI” di Letizia Moratti, edito da Solferino.

L’evento si terrà venerdì 2 ottobre, alle ore 18.00, nell’ex Convento degli Agostiniani – Viale Michele de Pietro 10 a Lecce.

Il libro intreccia la storia personale e il lungo percorso di impegno civile e politico dell’autrice, ripercorrendo l’infanzia, la formazione, l’incontro con il marito Gian Marco, la vita familiare, la fede profonda e la nascita della comunità di San Patrignano. Un’opera che fa luce sugli incarichi pubblici da lei ricoperti, dalla presidenza della Rai fino alla guida di Milano come prima donna sindaco, fino all’attuale impegno nel Parlamento europeo. Nel testo si svelano retroscena inediti e avvincenti, dalla storica e vincente sfida per Expo – che ha trasformato il volto della metropoli lombarda – ai viaggi in solitaria attraverso cinque continenti per intessere relazioni internazionali strategiche, tra blitz a Londra, scorte armate nelle foreste colombiane e incontri al vertice a Washington con una squadra Paese che vide collaborare figure come Berlusconi, Prodi e D’Alema.

A discutere di questa testimonianza e delle sue riflessioni sul valore di un’Italia capace di unirsi attorno a grandi sfide saranno l’Onorevole Adriana Poli Bortone e la stessa Letizia Moratti, in un dibattito coordinato e moderato da Rosario Tornesello, Direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia.

L’ingresso è libero e aperto al pubblico.