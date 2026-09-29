Oggi è il “29 settembre”, come quella canzone di Mogol e Battisti che racconta l’adulterio grazie al quale ci si rinnamora

ITALIA – Si può tradire e poi accorgersi di amare ancora di più la persona tradita? Secondo Mogol e Battisti, sì.

Conoscere un’altra persona, pensare di esserne follemente innamorato, avere un rapporto intimo e svegliarsi il giorno dopo più consapevole che mai di amare chi si è tradito, succede dalla notte dei tempi… e succederà ancora.

Sergio Caputo in “Metamorfosi” le chiamava le “corna terapeutiche”, ma qui non parliamo di Metamorfosi né di Sergio Caputo; bensì di 29 settembre e del cantautore Mogol (Giulio Rapetti) che per dare il titolo alla sua canzone scelse il giorno della nascita della prima moglie, Serenella, appunto il 29 settembre.

Il brano, nacque dopo un pranzo con Lucio Battisti; è infatti stato scritto a quattro mani, consegnato poi all’Equipe ’84, due anni dopo ripreso dallo stesso Battisti.

Ma qual è il significato di questo brano che porta il titolo di questo giorno? Il testo parla di un tradimento e di un momento di passione passeggero che, paradossalmente, riporta il fedifrago a comprendere quanto ami davvero la moglie.

L’incipit del brano è proprio una vera e propria ammissione di colpa:

“Seduto in quel caffè io non pensavo a te”, poi l’ammissione, totale e disarmante, del colpo di fulmine e della completa incapacità di dominare sé stesso

‘’Poi d’improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sottobraccio a lei, stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te”.

Una passione improvvisa quindi, che però, una volta consumata, riporta il protagonista alla ragione e alla consapevolezza del vero amore, al punto di essere entusiasta di tornare dalla moglie. Il testo recita: “Mi son svegliato e… e sto pensando a te. Ricordo solo che, che ieri non eri con me… Il sole ha cancellato tutto, di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono, parlo, rido e tu.. tu non sai perché. T’amo t’amo e tu, tu non sai perché”.

Un uomo, quindi, che dopo l’esperienza del tradimento, nella paura di perdere la moglie, mista alla consapevolezza di averle fatto del male (anche se lei non lo sa), si accorge di amarla profondamente e non vede l’ora di telefonarle per dirglielo.

Coda di paglia? Può essere, di fatto questo brano, che è stato scritto nel 1966, poi uscito l’anno successivo, è da considerarsi uno dei capolavori della musica italiana ed è ancora cantato, conosciuto e amato anche dai più giovani.

In un’ intervista Mogol aveva raccontato 29 settembre così: “L’intenzione era quella di dare un esempio di ciò che ti prende per una persona una sera, e poi rendersi conto del confronto per il bene profondo di anni, e queste cose non possono essere messe a confronto: uno è un lampo, l’altro è la luce“.