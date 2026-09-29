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Oggi è il “29 settembre”, come quella canzone di Mogol e Battisti che racconta l’adulterio grazie al quale ci si rinnamora

Di Valeria Coi

Uno dei brani più amati della musica italiana che racconta come si può tradire e comprendere, grazie a quel tradimento, di amare ancora di più la persona tradita. Mogol lo spiegò in un'intervista.

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