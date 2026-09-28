Salento, identità vitale d’Europa. Convegno il 10 Ottobre presso la biblioteca di Fulgenzio a Lecce

Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 17.30, presso il salone parrocchiale di Sant’Antonio a Fulgenzio, in via Imperatore Adriano 79, a Lecce, si terrà il convegno “Salento: identità vitale d’Europa? Cultura, lingua, musica”, promosso da Identità Europea.

⁠L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività dell’associazione, presente sul territorio nazionale e da anni particolarmente attiva in Puglia e nel Salento. Nata nel 1996, Identità Europea opera in ambito nazionale e internazionale per promuovere la conoscenza e l’approfondimento delle radici storiche, culturali e spirituali dell’Europa, intesa non soltanto come spazio geografico, ma anche come realtà storica e culturale.

⁠Muovendo da questa prospettiva, il convegno intende interrogarsi sul rapporto tra identità europea e specificità locali, nella convinzione che le tradizioni e le culture dei territori costituiscano una componente essenziale della storia e della costruzione dell’identità europea.

⁠Adolfo Morganti, presidente nazionale di Identità Europea, editore, psicoterapeuta e docente, interverrà sul concetto di cultura. Seguirà l’intervento di Gaetano Scatigna Minghetti, docente e storico, dedicato al rapporto tra dialetto e identità nella storia della civiltà mediterranea. Concluderà Flavio De Marco, giornalista ed esperto della tradizione musicale salentina, con un intervento dedicato alla tradizione musicale salentina nella sua dimensione spirituale. A moderare sarà Mattia Gallotta, referente cittadino e studente universitario.

⁠L’incontro è aperto a tutti i cittadini salentini interessati.