CNR Lecce, precari a rischio dal 2027: la graduatoria Madia non scorre e una nuova delibera chiude la strada ai contratti a termine

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LECCE – Anni di ricerca, competenze specialistiche acquisite sul campo, progetti finanziati con risorse pubbliche e infrastrutture scientifiche realizzate grazie agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tutto questo rischia di scontrarsi, nei prossimi mesi, con la scadenza dei contratti di numerosi lavoratori precari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Lecce.

Per molti di loro, febbraio 2027 potrebbe rappresentare la fine del rapporto di lavoro con l’Ente, senza che sia stata ancora individuata una soluzione capace di garantire continuità occupazionale e scientifica.

A rendere ancora più critica la situazione è la deliberazione n. 159/2026, approvata dal Consiglio di amministrazione del CNR il 24 settembre 2026: Il provvedimento disciplina la gestione e il reclutamento del personale nell’ambito dei nuovi progetti finanziati dal Programma nazionale Ricerca, impedendo di fatto la partecipazione ai bandi a tempo determinato ai ricercatori che hanno già 30 mesi di anzianità.

Una decisione che rischia di compromettere ulteriormente le già limitate prospettive di continuità professionale.

La graduatoria della legge Madia che non scorre

Alla base della protesta c’è innanzitutto il mancato scorrimento della lista degli aventi diritto alla stabilizzazione ai sensi del comma 1 della legge Madia.

Nel marzo 2026 il CNR ha annunciato un primo intervento di stabilizzazione per 185 ricercatori e tecnologi, insieme alla proroga fino a gennaio 2027 di 328 contratti legati al PNRR.

Ma il problema, denunciano i precari, è che il percorso intrapreso non ha ancora dato una risposta a tutti i lavoratori che attendono un’assunzione a tempo indeterminato.

Per chi è ancora in lista, il mancato scorrimento si traduce in un’incertezza crescente, aggravata dall’avvicinarsi della scadenza dei contratti.

La nuova delibera: dopo 30 mesi, niente nuovi contratti

A complicare ulteriormente il quadro interviene la nuova deliberazione del consiglio di amministrazione del CNR.

In particolare, nel caso di vincitori di selezioni che abbiano già lavorato a tempo determinato presso il CNR, un nuovo contratto potrà essere stipulato soltanto per il periodo residuo necessario a raggiungere il limite complessivo di 30 mesi, a condizione che tale periodo sia di almeno sei mesi..

Di conseguenza, chi ha già maturato 30 mesi di servizio a tempo determinato non potrà ottenere un nuovo contratto attraverso queste procedure, neppure qualora risultasse vincitore di una selezione pubblica.

È proprio questo il paradosso denunciato dai lavoratori: l’esperienza professionale accumulata nel CNR, anziché rappresentare un elemento di valorizzazione, rischia di diventare un ostacolo alla possibilità di continuare a lavorare nell’Ente.

Questo provvedimento sancisce di fatto la fine di numerosi progetti post PNRR, con la completa desertificazione di laboratori e infrastrutture nate negli ultimi anni.

Da febbraio 2027 il rischio di perdere personale altamente specializzato

La situazione assume contorni particolarmente preoccupanti negli istituti del CNR di Lecce, dove circa 100 lavoratori hanno contribuito in questi anni alla realizzazione di progetti scientifici e allo sviluppo di infrastrutture di ricerca finanziate attraverso il PNRR.

Per i precari che vedranno scadere il proprio contratto a gennaio 2027, il mese successivo potrebbe segnare l’uscita definitiva dall’Ente.

Il rischio è che, in assenza dello scorrimento delle liste di stabilizzazione e di soluzioni alternative, il CNR perda professionalità già formate, con competenze altamente specialistiche e conoscenze indispensabili per il funzionamento delle infrastrutture scientifiche.

Non si tratta, dunque, soltanto di una questione occupazionale. La perdita di ricercatori, tecnologi e personale tecnico potrebbe compromettere la continuità delle attività, rallentare i progetti e mettere in difficoltà la gestione delle attrezzature acquistate con risorse pubbliche.

Negli ultimi anni, grazie agli investimenti del PNRR, sono state realizzate e potenziate infrastrutture scientifiche che richiedono personale qualificato per essere gestite, mantenute e utilizzate.

Rimane quindi aperto l’interrogativo su come garantire la continuità delle attività scientifiche, soprattutto laddove le competenze necessarie siano oggi possedute proprio dal personale precario.

Senza un adeguato piano per la continuità occupazionale, il rischio denunciato dai lavoratori è che infrastrutture finanziate con importanti investimenti pubblici si ritrovino prive del personale necessario per funzionare a pieno regime.

L’appello dei precari: non disperdere competenze e investimenti pubblici

I precari del CNR di Lecce chiedono risposte concrete sul proprio futuro e su quello delle attività scientifiche alle quali hanno contribuito.

Il nodo centrale resta lo scorrimento delle liste di stabilizzazione previste dalla legge Madia, insieme alla necessità di individuare soluzioni che consentano la continuità lavorativa del personale attualmente impiegato nei progetti PNRR.

La questione riguarda anche il futuro della ricerca nel territorio salentino. Perdere personale specializzato significa rischiare di disperdere competenze costruite attraverso anni di lavoro e investimenti pubblici.

A pochi mesi dalla scadenza dei contratti, è necessario chiarire quali strumenti il CNR intenda mettere in campo per evitare un’interruzione delle attività e garantire che le infrastrutture realizzate possano continuare a produrre risultati scientifici.

Il rischio, denunciano i lavoratori, è quello di trovarsi di fronte a un paradosso: aver investito ingenti risorse pubbliche per potenziare la ricerca, senza assicurare la continuità lavorativa delle persone necessarie a farla funzionare.