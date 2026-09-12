Moda e tendenze, in uscita il terzo numero di Denny G Magazine

Tre uscite in un solo anno, un’identità sempre più definita e la capacità straordinaria di trasformare una visione personale in una realtà editoriale concreta. Con il lancio del terzo e ultimo numero annuale di Denny G Magazine, il progetto dedicato a moda, fotografia e giovani talenti consolida la propria presenza nel panorama editoriale indipendente, dimostrando come passione e intraprendenza non abbiano un’età minima per fare la differenza.

Dietro la nascita e il successo di questa testata c’è Giaffreda Denny Antonio, fondatore e Direttore Creativo di appena 15 anni. In un contesto in cui spesso i più giovani faticano a trovare spazio o occasioni di espressione, Denny Antonio ha scelto la strada più difficile ma più gratificante: investire senza riserve su se stesso, sulle proprie intuizioni e sul proprio talento. La sua è una storia di puro coraggio creativo, fondata sulla voglia costante di mettersi in gioco, alzare l’asticella e dimostrare che le grandi idee possono nascere anche da giovanissime mani.

««Miei cari ragazzi, questo è stato il primo anno di Denny G Magazine: un anno di successi, soddisfazioni, legami e soprattutto di gioie. Questa Rivista ci ha regalato sogni, passioni e momenti che porteremo sempre con noi. Ma questo non è un punto di arrivo. È solo l’inizio di una storia che continueremo a scrivere insieme.», ha dichiarato Denny Antonio rivolgendosi al suo team. Parole che racchiudono lo spirito dell’intera pubblicazione: una vera e propria dichiarazione d’intenti e un invito alla propria generazione a credere nei propri mezzi.

A confermare la natura dinamica del progetto, questa terza edizione segna un’ulteriore evoluzione interna con l’ingresso di Roberta Rizzo, 15 anni, nel ruolo di Vice Direttrice Creativa. Una scelta che rafforza l’anima collaborativa della rivista e che affiancherà il fondatore nello sviluppo delle novità e delle sfide future.

Con questo numero si chiude un primo fondamentale capitolo, celebrato anche da una novità per i lettori più affezionati: la disponibilità dell’edizione cartacea a pagamento, pensata per chi desidera collezionare e conservare nel tempo un pezzo di questo percorso. La storia di Denny G Magazine, tuttavia, è solo all’inizio. Da qui prende forma una nuova stagione di ricerca e sperimentazione, pronta a trasformare ogni pagina futura in un nuovo palcoscenico per la creatività emergente.