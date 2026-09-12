Rigenerazione e creatività contemporanea: a Salve il talk che chiude Intrecci 2026

SALVE (Lecce) – Come possono l’arte e la creatività contemporanea contribuire alla rigenerazione dei luoghi? Quale ruolo possono avere la partecipazione e il diritto allo spazio urbano nella costruzione delle città del futuro?

Sono gli interrogativi al centro del talk “Rigenerazione e creatività contemporanea”, in programma domenica 13 settembre, alle ore 19:00, a Palazzo Carida-Ramirez, a Salve. L’incontro rappresenterà il momento conclusivo di INTRECCI 2026, la mostra diffusa di arte contemporanea che dal 28 agosto ha attraversato il centro antico della città, mettendo in relazione opere, architetture, memoria e comunità.

Dopo i saluti istituzionali, introdurrà l’incontro Giovanni Lecci, architetto, vicesindaco e assessore all’Urbanistica della Città di Salve. A moderare il confronto sarà Livia Negro, architetto e responsabile dell’Ufficio Tecnico della Città di Salve.

Interverrà Sabina Lenoci, architetto, docente presso l’Università Iuav di Venezia e progettista del PUG di Salve, con un contributo dedicato alle “Prospettive della rigenerazione culturale e territoriale del Salento”.

A seguire, Marco Francesco Errico, avvocato e PhD in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, approfondirà il tema “Street art, partecipazione e diritto allo spazio urbano”.

Il finissage non sarà soltanto l’atto conclusivo della manifestazione, ma un’occasione pubblica per rileggere il percorso compiuto e riflettere sulle possibilità offerte dall’incontro tra progettazione urbana, cultura e pratiche artistiche contemporanee. Il talk porterà così sul piano del confronto e dell’elaborazione i temi che INTRECCI 2026 ha tradotto, nelle ultime settimane, in un’esperienza concreta e diffusa nel tessuto della città.

Dopo la prima edizione del 2025, ospitata nell’ex Convento dei Cappuccini, quest’anno INTRECCI ha superato i confini di un’unica sede espositiva, sviluppandosi tra Palazzo Carida-Ramirez, Piazza della Concordia, Borgo Terra, Piazza della Repubblica, le vie Fosso, Veneri e Sette e l’ex Convento dei Cappuccini.

La manifestazione ha trasformato temporaneamente il centro antico in un’infrastruttura culturale aperta, permeabile e capace di favorire l’incontro tra l’arte contemporanea, il patrimonio architettonico, il paesaggio, gli abitanti e i visitatori. Tempo, luce e paesaggio sono stati gli elementi attorno ai quali si è sviluppato il progetto curatoriale, attraverso installazioni luminose e sonore, opere visive, testi e dispositivi narrativi.

Tra gli artisti coinvolti figurano Alessandro Valeri, Daniele De Luca, Vito Russo, Carmine Antonucci, Dorotea Siconolfi, Angela Regina, Angela Gracagnolo, Antonio Delluzio, Antonio Durante, David D’Aprile, Guglielmo Scozzi, Miguel Rodrigues e Antonio Sergi.

Grazie alla collaborazione tra MCM Consulting Società d’arte e LART UNIVERSE, il percorso espositivo ha accolto anche la “Venere Spaziale” del maestro Salvador Dalí. Alessandro Valeri ha inoltre proposto la riproduzione dell’opera precedentemente installata sulla facciata del Castello Carlo V di Lecce nell’ambito della mostra “De Via Lactea”, curata da Giorgio Calcara e inserita nella rassegna nazionale “Ierofania – Sulle vie del Sacro”, promossa dal Ministero della Cultura. La mostra comprende anche alcune opere di Aldo Calò concesse dalla famiglia dell’artista.

INTRECCI 2026 è un progetto promosso e prodotto dal Comune di Salve nell’ambito del programma di rigenerazione urbana e culturale della città. La direzione artistica e il coordinamento della produzione curatoriale sono stati affidati a MCM Consulting Società d’arte, diretta da Antonella Corvaglia.

Attraverso il talk conclusivo, l’esperienza di INTRECCI torna dunque al punto da cui è partita: l’idea che la cultura possa essere non soltanto uno strumento di valorizzazione del patrimonio, ma anche un’occasione di conoscenza, partecipazione e trasformazione condivisa del territorio.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Evento: Talk “Rigenerazione e creatività contemporanea” – Finissage di INTRECCI 2026

Data e orario: Domenica 13 settembre 2026, ore 19:00

Luogo: Palazzo Carida-Ramirez, Salve (LE)

Promotore: Comune di Salve

Ingresso: Gratuito