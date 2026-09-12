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Rigenerazione e creatività contemporanea: a Salve il talk che chiude Intrecci 2026

Domenica 13 settembre, alle ore 19:00, Palazzo Carida-Ramirez ospita il finissage della mostra diffusa di arte contemporanea promossa dal Comune di Salve. Al centro dell’incontro il rapporto tra cultura, partecipazione, territorio e spazio urbano

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