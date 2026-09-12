«Azioni invece della valigia»: la lezione di Bending Spoons al Salento

Se avete spedito un file con WeTransfer dallo studio di un commercialista di Lecce, preso appunti su Evernote a lezione all’Università del Salento o guardato su Vimeo i video girati alla Notte della Taranta, avete usato i prodotti di un’azienda italiana. “Bending Spoons” nasce nel 2013 da quattro ragazzi con quarantamila dollari in tasca, oggi ha sede principale a Milano e impiega 2200 persone tra i vari uffici sparsi nel mondo.

Il business model della società è semplice: comprare app storiche e utilizzate a livello internazionale per ottimizzarle e rilanciarle. Il 1° luglio 2026 l’azienda è sbarcata al Nasdaq con il ticker Bsp: la quotazione è avvenuta a una valutazione di circa 18,4 miliardi di dollari e nel primo giorno di contrattazioni il titolo ha guadagnato quasi il 40%, chiudendo a quasi 26 miliardi. Con la quotazione, decine di suoi dipendenti sono diventati milionari.

Questo è stato possibile grazie al piano di azionariato diffuso lanciato dai fondatori sin dall’inizio delle attività. L’azienda ha offerto ai dipendenti di convertire parte dello stipendio e dei bonus in quote della società a un prezzo di favore rispetto alle varie valutazioni che si sono susseguite negli anni. Chi ha accettato ha scommesso su di sé e sui colleghi. Chi è in società da anni si ritrova adesso un patrimonio che nessuna busta paga italiana — men che meno pugliese — avrebbe mai prodotto.

Il confronto con i numeri di casa nostra è impietoso. Secondo le elaborazioni Svimez su dati Almalaurea, un laureato pugliese porta a casa in media 1.589 euro netti al mese, sotto la media nazionale di 1.654 euro; e a tre anni dal titolo uno su quattro ha già fatto le valigie per il Centro-Nord. Il Salento è tra i territori che pagano il conto più salato: forma ingegneri, informatici, matematici, e poi li accompagna alla stazione.

«I piani di azionariato diffuso, brevemente chiamati Esop, possono essere un ascensore sociale», osserva Gianni Orlandi, salentino di Lecce, Senior Manager Esop di Weltix. «In un Paese dove le retribuzioni sono ferme da vent’anni, e in una regione dove lo sono ancora di più, dire a un venticinquenne di Lecce che può diventare socio dell’azienda per cui lavora è l’unica risposta seria alla fuga dei cervelli. Non gli prometti un aumento: gli dai un pezzo di ciò che costruisce. Nel caso di Bending Spoons è proprio così. Infatti il piano non è dedicato solo ai vertici, lo riportano i documenti depositati in Sec per la quotazione: ai dirigenti è andato poco più di un decimo dei diritti distribuiti».

Questa è la dimostrazione che i talenti possono anche rimanere in Italia e qui fare fortuna. Vale per Milano, può valere per Lecce: basta saperli trattenere. E per trattenerli, sempre più spesso, non serve un aumento in busta paga. Serve una firma su un patto societario.