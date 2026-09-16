Mons. Simone Renna rettore del Seminario Romano Maggiore

Il Santo Padre Leone XIV oggi ha nominato mons. Simone Renna, presbitero del clero di Lecce, rettore del Seminario Romano Maggiore.

Don Simone, 52 anni, attualmente sottosegretario del Dicastero per il clero, prenderà il posto di mons. Michele Di Tolve, nominato oggi stesso vescovo di Chioggia.

Ordinato sacerdote per l’arcidiocesi di Lecce il 29 giugno 2004 dall’arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi, prima di intraprendere la formazione al presbiterato ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano.

Una volta sacerdote, ha conseguito il Dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Nella diocesi di Lecce è stato parroco di Santa Maria della Pace in Lecce; direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile e di pastorale universitaria; giudice del Tribunale ecclesiastico; cancelliere arcivescovile e docente di religione cattolica presso il Liceo “Palmieri”.

L’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta alle 12 di oggi ha riunito gli officiali della Curia di Lecce per comunicare la notizia e ha fatto giungere le sue felicitazioni a don Simone assicurandogli la vicinanza e la preghiera del clero leccese e dell’intera Chiesa diocesana.