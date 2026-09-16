Autovelox, nuova sentenza, il “salvavelox” non basta: “Approvazione e omologazione restano diverse”. Ma Lecce proroga

LECCE – Mentre Palazzo Carafa investe altri 40mila euro per tenere accesi gli autovelox della tangenziale Est fino a marzo e prepara una gara triennale da oltre 210mila euro, una nuova sentenza del Giudice di Pace di Lecce riapre con forza il fronte giudiziario sull’omologazione degli apparecchi. Il provvedimento, pubblicato il 15 settembre e relativo a un verbale elevato dal Comune di Galatina sulla statale 101, afferma infatti che il recente decreto ministeriale 125/2026, il cosiddetto “salvavelox”, non cancella automaticamente la distinzione tra approvazione e omologazione. È un passaggio destinato ad alimentare un dibattito già acceso anche nel capoluogo, dove l’amministrazione comunale ha scelto di proseguire senza esitazioni con il controllo elettronico della velocità.

Il caso deciso a Lecce riguarda un automobilista multato per eccesso di velocità con un apparecchio Photored Dr e destinatario anche della decurtazione dei punti dalla patente. Dopo il ricorso al Prefetto, la vicenda è approdata davanti al Giudice di Pace. La contestazione si è concentrata proprio sul titolo autorizzativo dello strumento: secondo la difesa, affidata all’avvocato Alfredo Matranga, l’apparecchio risultava approvato dal Ministero ma non omologato. Il giudice ha accolto il ricorso e annullato un’ordinanza da oltre 400 euro, richiamando la distinzione già affermata dalla giurisprudenza tra le due procedure.

Nella motivazione si legge che per il Photored Dr “va ritenuto sussistente il difetto di omologazione”, dal momento che i decreti dirigenziali ministeriali del 2016 e del 2020 avrebbero disposto l’approvazione e non l’omologazione. Il Giudice di Pace ha inoltre richiamato l’articolo 192 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, ribadendo che approvazione e omologazione sono atti amministrativi distinti. La decisione si inserisce nel solco della sentenza 504/2026 del Tribunale di Frosinone del 16 luglio, che aveva a sua volta ritenuto non equivalenti i due procedimenti.

Il punto più delicato riguarda proprio il nuovo decreto ministeriale 125/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento disciplina caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica dei misuratori di velocità. Nel giudizio leccese il Comune di Galatina aveva sostenuto che la nuova disciplina potesse avere effetti anche sulle apparecchiature già approvate, ma il Giudice di Pace non ha accolto questa lettura nel caso concreto. Resta però un terreno giuridico ancora in evoluzione: la stessa sentenza del Tribunale di Frosinone riguardava una violazione precedente all’entrata in vigore del decreto e non costituisce quindi, da sola, una pronuncia definitiva sulla validità di tutte le sanzioni elevate dopo il 12 luglio con dispositivi ricompresi nella nuova disciplina.

Ed è proprio su questa nuova cornice normativa che il Comune di Lecce punta per proseguire sulla strada intrapresa. Con una determina dell’8 settembre, il settore Polizia locale ha disposto la proroga tecnica del contratto con Project Automation Spa dal primo ottobre 2026 al 31 marzo 2027, impegnando altri 40.260 euro: 20.130 sul bilancio 2026 e altrettanti sul 2027. Nel frattempo è già partita la procedura per il nuovo affidamento triennale del noleggio di due dispositivi fissi, per un valore stimato di 210.066 euro oltre Iva. La proroga potrà cessare prima qualora la nuova gara venga conclusa in anticipo, ma la scelta dell’amministrazione è chiara: gli autovelox della tangenziale Est devono restare operativi.

Palazzo Carafa considera il controllo elettronico della velocità un servizio “fondamentale ed imprescindibile” per la prevenzione delle violazioni e la riduzione dell’incidentalità e guarda al decreto 125/2026 come a un elemento capace di rafforzare la posizione dell’ente. Sul fronte opposto, però, continuano ad accumularsi ricorsi e debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze che annullano le sanzioni. Proprio in questi giorni l’opposizione ha votato contro un nuovo riconoscimento di debito nato da un ricorso accolto dal Giudice di Pace per una multa elevata sulla tangenziale Est.

Il paradosso, dunque, è tutto qui: mentre il Comune prepara altri tre anni di autovelox e finanzia la proroga anche con i proventi delle sanzioni, dalle aule giudiziarie continuano ad arrivare decisioni che tengono aperto il nodo dell’omologazione. Il decreto ha fissato una nuova disciplina nazionale, ma la partita sulla sua applicazione ai dispositivi già in uso non appare ancora definitivamente chiusa. Per Lecce, quindi, gli autovelox restano accesi, ma la vera sfida si sposta sempre più dai bordi della tangenziale alle aule dei tribunali.