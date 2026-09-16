Per Brecht, l’omaggio di Astràgali al rivoluzionario del teatro che si batté contro dittature e guerre

SALENTO – Voce, canto e musica per rendere omaggio a Bertolt Brecht, gigante del teatro del Novecento, che dedicò la sua opera a combattere i germi della guerra.

“Per Brecht. Inno alla tenace fiducia nell’umano contro violenza e dittature” è lo spettacolo di Astràgali Teatro che vede in scena Fabio Tolledi, Roberta Quarta (voci recitanti e canto) e Mauro Tre (tastiere), in un percorso poetico, visuale e sonoro che esalta il valore rivoluzionario dell’arte e del pensiero di Brecht, quantomai attuali in un tempo dominato dal proliferare dei conflitti a livello globale.

Giovedì 17 e sabato 19 settembre lo spettacolo torna in scena nel Salento per due repliche a ingresso gratuito.

Giovedì 17 settembre alle ore 19 è in programma presso la Biblioteca Maria Paiano a Vignacastrisi, frazione di Ortelle (Le), con il sostegno del Comune di Ortelle.

Mentre sabato 19 settembre alle ore 19 l’appuntamento è presso l’Aula Polifunzionale di Neviano (Le). La replica, promossa dal Comune di Neviano, sarà introdotta dai saluti del sindaco Giuseppe Antonio Mighali e dell’assessore alla Cultura Salvatore Iasi.

Per Brecht

Fondatore del teatro epico e tra i maggiori e più influenti teorici teatrali del XX secolo, ma anche intellettuale, poeta e figura gigantesca e rigorosa del nostro tempo più che mai attuale, Brecht viene riportato al centro del dibattito culturale in questo reading musicale.

Il reading compie un percorso poetico, visuale e sonoro tra i versi di “Breviario tedesco”, “Poesie di Svendborg”, “Libro di devozioni domestiche” ed i foto-epigrammi de “L’Abicì della guerra”, per esaltare la forza di denuncia della sua poesia e il profondo e lucidissimo sguardo sul versante distruttivo dell’umano, ma con una incrollabile fiducia nella sua possibilità di azione comune, contro la violenza e le dittature.

Fabio Tolledi è attore, regista, poeta, direttore artistico di Astràgali Teatro, con cui ha realizzato regie teatrali e residenze artistiche in circa quaranta Paesi in tutto il mondo, nonché presidente del Centro Italiano dell’International Theatre Institute UNESCO.

Mauro Tre è musicista poliedrico, compositore, pianista jazz. Spazia tra il pianoforte e i synth, dal jazz alla pianista alla classica fino al rock e al balkan, collaborando negli anni con celebri esponenti del panorama musicale nazionale e internazionale.

Roberta Quarta, attrice e pedagoga teatrale di Astràgali Teatro, ha partecipato a spettacoli e progetti internazionali in quattro continenti.

Astràgali Teatro

Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, per formare attori, per dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche, per elaborare progettualità.

Dal 1985 è riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d’innovazione.

Dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’UNESCO.

In costante relazione con una rete di organismi internazionali nell’ambito delle arti performative, della cooperazione e del dialogo interculturale, è da anni presente nel Mediterraneo, nel Vicino Oriente e in numerosi paesi in tutto il mondo, con progetti di produzione teatrale e cooperazione culturale.

In questo percorso la relazione con la “lingua degli altri” è divenuta parte essenziale e costitutiva della ricerca artistica, ed elemento connotativo delle produzioni degli ultimi anni.

Da “Ali – questo corpo questo fuoco” a “La Betissa”, “Nos-l’architettura degli amanti”, “Q Il cantico dei cantici per lingua madre”, “Le vie dei canti”, “Antigone- anatomia della resistenza dell’amore”, “Doni di guerra”, “Persae”, “Lysistrata – Primo studio sull’oscenità del potere”, fino a “Divenire animale”, “Veli”, “Metamorfosi”, “La prova”, e ai più recenti “Medea, Desir”, “Fimmene!”, “Antigone, lamento sul corpo del nemico ucciso”, “Love in times of war”, “Per Demetra -la festa delle donne”, il lavoro degli spettacoli è stato, allo stesso tempo, interrogazione costante del presente e ricerca delle origini del teatro, considerate un serbatoio infinito di immagini e suggestioni.

Lungo l’indagine sulla tragedia e sulla commedia antica Astràgali Teatro ha portato al centro della scena questioni cruciali connesse ai conflitti, alla violenza, alle migrazioni, alle frontiere politiche che dividono forzatamente i popoli e le culture.

Albania, Siria, Giordania, Palestina, Iraq, Cipro, Turchia, Tunisia, Brasile, Burkina Faso. La pratica del teatro nei luoghi del conflitto ha segnato la gran parte delle produzioni e dei progetti internazionali degli ultimi anni – che hanno portato Astràgali in circa trenta Paesi nel mondo – sostenuti dall’Unione Europea ed altre istituzioni, caratterizzati dalla necessità di comprendere, nelle pratiche estetiche, la relazione tra tradizione e contemporaneità: “Il corpo dell’arte”; “Teatri di guerra – pratiche di pace”; “War gifts”; “Persae”; “Le rotte di Ulisse – per una critica della violenza”; “Front/frontier – dynamics of inclusion of the other”; “Roads and desires-theatre overcomes conflict”; “H.O.S.T. – Hospitality, Otherness, Society, Theatre”; “Stories of stars and acrobats”; “Walls – Separate Worlds”; “Theatrum Mundi”; “Women! Daphne, Echo, Io and the others”, “Legends on circular ruins”, “Genius Loci”, “Antigone’s pride”, “ABC – The Alphabet of Love”.