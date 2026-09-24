Morì durante un arresto. “Fu overdose”. Chiesta archiviazione per tre poliziotti indagati per omicidio

LECCE/MARTANO – Nessun abuso della polizia nel corso di un arresto eseguito dopo alcuni momenti di forte tensione vissuti lungo via San Lazzaro, una delle strade più centrali di Lecce. Un imprenditore di 35 anni originario di Martano, morì per un’overdose il 23 settembre 2025. E la pm della procura di Lecce, Maria Vallefuoco, ha chiesto l’archiviazione per i tre poliziotti, in servizio nel Reparto prevenzione crimine della questura di Lecce, finiti sotto inchiesta con l’accusa di omicidio preterintenzionale: l’iscrizione nel registro degli indagati fu un atto dovuto per consentire alle parti di poter partecipare all’autopsia con i propri consulenti.

Ma le conclusioni messe nero su bianco dal medico legale Alberto Tortorella hanno condotto le indagini verso una direzione ben precisa: nessun atto violento dei poliziotti nelle fasi che hanno scandito l’arresto dell’uomo. Che era stato notato aggirarsi in strada in evidente stato di alterazione psicofisica. A torso nudo e con perdite di sangue dalle labbra (probabilmente causate da una precedente colluttazione), l’uomo aveva infastidito i passanti e i titolari di alcune attività commerciali. A quel punto, i gestori di un minimarket richiesero l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto arrivò la polizia.

Gli agenti cercarono di di bloccare l’uomo che – secondo alcune testimonianze fornite dai residenti – venne ammanettato. E proprio in quei frangenti, il 35enne accusò un malore. Si accasciò per terra senza più rialzarsi. A nulla servì l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica. Il personale del 118, per oltre 20 minuti, cercò di rianimare il cuore del giovane con un defibrillatore ma poi fu costretto a interrompere le manovre rianimatorie. Alcune persone ripresero con i telefonini le concitate fasi dell’intervento della polizia e qualcuno parlò dell’utilizzo del taser da parte della polizia.

Dagli uffici della Questura, però, un comunicato diramato nelle ore immediatamente successive escluse l’ipotesi che la polizia avesse in dotazione un dissuasore elettrico, come il taser. Gli agenti erano difesi dall’avvocato Antonio La Scala.