Perde il controllo dello scooter e cade rovinosamente sull’asfalto, a perdere la vita un 66enne

Lecce – Avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo contro un muro e poi cadendo rovinosamente sull’asfalto. E questo ne avrebbe provocato la morte.

A perdere la vita in un incidente, verificatosi alla periferia di Lecce, lungo la strada che conduce a San Ligorio, in via Caliò Pomponio, attorno alle ore 18 di oggi, è un 66enne, A.C. residente nel capoluogo salentino.

L’uomo, per cause ancora da accertare (potrebbe essere stato per colpa di un malore improvviso), avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo contro un muro, al margine della strada, e poi sull’asfalto.

Scattato l’allarme, sono giunti sul posto i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 66enne.

Nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri veicoli e mezzi.