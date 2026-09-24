Anziano trovato morto sull’uscio di casa in una pozza di sangue, si indaga

Galatina (Lecce) – Lo hanno trovato senza vita e in una pozza di sangue, stamattina, sull’uscio della propria abitazione, in via San Giovanni, a Galatina.

A morire forse per un malore improvviso F.Q., un 83enne, residente nel comune salentino.

L’uomo presentava una profonda ferita alla testa, probabilmente dovuta alla caduta.

L’allarme è stato lanciato da un operatore ecologico, che ha trovato il corpo senza vita durante l’attività giornaliera della raccolta differenziata dei rifiuti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano, e gli agenti del commissariato di Polizia di Galatina con i colleghi della Scientifica.

Tutto, come detto, lascia presumere che la causa del decesso sia dovuta a un possibile malore e alla conseguente caduta rovinosa al suolo. Ma non si escludono anche altre ipotesi, tanto che il responso definitivo verrà decretato dal medico legale e da una eventuale autopsia. Il magistrato di turno ha infatti disposto il sequestro della salma per effettuare gli accertamenti medico-legali.

Le forze dell’ordine in ogni caso indagano per scoprire cosa abbia determinato la morte dell’anziano.