Un uomo e una donna in macchina bloccati con 17 chili di marijuana: sentenza di patteggiamento per entrambi

MERINE (Lecce) – Doppia di sentenza di patteggiamento per una coppia arrestata con 17 chili di marijuana. Due anni e 8 mesi di reclusione ottenendo i domiciliari per Gabriele Cuna, 28enne residente a Merine, frazione di Lizzanello, arrestato insieme ad Anastassia Mihaylova Mihaylova, una 44enne bulgara, sulla statale 613, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi, alla fine di aprile con 17 chili di marijuana nascosti nel bagagliaio. La sentenza è stata emessa dal giudice Luca Scuzzarella che ha così ritenuto congrua la pena concordata dall’avvocato difensore Giancarlo Dei Lazzaretti con la pm Donatina Buffelli.

L’operazione venne eseguita dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Lecce. La coppia viaggiava a bordo di una Cupra Formentor. L’immediata perquisizione consentì di scovare lo stupefacente suddiviso in quindici involucri termosaldati. I militari, a quel punto, approfondirono il controllo nell’abitazione dell’uomo, dove spuntarono 96 grammi di marijuana e altri 10 grammi di marijuana e 6 grammi di hashish in un altro domicilio.

Sotto sequestro finì anche una somma di 6.315 euro in banconote di vario taglio. Nel corso dell’udienza di convalida, l’uomo giustificò il possesso dello stupefacente con delle evidenti difficoltà economiche dettate dalla gestione del proprio b&b e scagionò la donna che era con lui in macchina: quest’ultima ha patteggiato 1 anno e 4 mesi con pena sospesa perché aveva solo una condanna lieve, cosa che non poteva valere per Cuna già recidivo specifico reiteraro infraquinquennale.

Il giudice ha confiscato le somme di denaro nella disponibilità della donna, difesa dal’avvocato Fabrizio Licchetta.