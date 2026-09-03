Nel cielo di Roca tornano i “Giganti in volo”: dal 4 al 6 settembre la 3^ edizione del Festival internazionale degli aquiloni

LECCE – Tre giorni di spettacolo, tra cielo e mare: dal 4 al 6 settembre, a Roca Vecchia, tornano a stupire le evoluzioni acrobatiche e le coreografie aeree del Festival internazionale degli aquiloni “Giganti in volo”, organizzato dal Comune di Melendugno, nell’ambito del cartellone di eventi estivi del Blu Festival.

Promossa con il patrocinio della Provincia di Lecce e la collaborazione di Camera di Commercio Lecce, Parrocchia Maria Santissima Assunta, Bcc di Terra d’Otranto, Aquilonisti Eolo Gubbio e ArtWork ArcheoRoca, la manifestazione è giunta quest’anno alla sua la terza edizione.

Il Festival, che vedrà la partecipazione di aquilonisti provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Francia dalla Germania, da Singapore e dal Brasile, propone un programma ricco di iniziative, presentato nei giorni scorsi a Palazzo Adorno, a Lecce. Sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il sindaco di Melendugno e consigliere provinciale Maurizio Cisternino, la consigliera comunale delegata all’Ambiente Patrizia Gerardi, la consigliera comunale delegata al Marketing territoriale Roberta Montinaro, il presidente di ArtWork Paolo Babbo e per Giovani in Gioco, associazione della parrocchia Maria SS Assunta di Melendugno, Nicolò Camassa e Marco Maria Macchione.

“Giganti in volo” prenderà il via domani, venerdì 4 settembre, alle 10, con l’anteprima di volo, primo volo dimostrativo degli aquiloni, presso Torre Specchia Ruggeri; alle ore 16 è previsto l’arrivo e il raduno delle delegazioni di aquilonisti italiani e internazionali presso il campo di volo principale a Roca Vecchia; alle 16.30, l’apertura Ufficiale del Festival, con i primi Giganti che prenderanno quota nel cielo salentino.

Contemporaneamente saranno aperte tutte le aree dell’evento: l’Area Food Truck, il Mercatino dell’Artigianato, con l’esposizione delle eccellenze artigianali locali, l’Area Bimbi e Laboratori, con gonfiabili, animazione e i primi workshop per imparare a costruire il proprio aquilone; spazio anche alla presentazione del Club e l’incontro con i piloti per scoprire i segreti delle sculture volanti.

Sabato 5 settembre, il Festival entra nel vivo: a partire dalle ore 16, il programma prevede le evoluzioni acrobatiche ed esibizioni coordinate delle grandi strutture aeree; alle ore 16.30 inizio voli e attività, con il cielo che si riempie di colori, forme e coreografie aeree. Previsti, inoltre, laboratori esperienziali, con attività dedicate a bambini e famiglie per creare e far volare il proprio aquilone, ed esibizioni coordinate, evoluzioni acrobatiche e presentazione degli aquiloni ospiti.

Alle ore 18, la premiazione del primo concorso “Navigando con gli aquiloni, tra cielo, mare e terra” e dalle ore 20 un imperdibile spettacolo e volo in notturna: il cielo di Roca sarà illuminato da aquiloni acrobatici e sculture luminose.

La manifestazione si concluderà domenica 6 settembre. A partire dalle ore 10, fino alla festa serale con la musica della tradizione salentina, sarà una giornata no stop. Alle 16.30, si terrà l’ultima sessione di volo con decine di aquiloni giganti contemporaneamente in aria e alle 17.30, la cerimonia di chiusura, con i rappresentati istituzionali, le autorità, gli organizzatori, che consegneranno riconoscimenti a tutti gli aquilonisti partecipanti.

Alle 19, la magia degli aquiloni incontrerà, al tramonto, il ritmo della pizzica salentina nel concerto gratuito di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds, che chiuderà l’edizione 2026 del Festival.