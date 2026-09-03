L’almanacco di oggi 3 settembre

Il Santo del giorno: San Gregorio Magno. Il proverbio di Mesciu Ronzu: La cuta è forte a scurciare. Significato: La coda è difficile da spellare. La fase finale di una cosa è quella che sembra non finisca mai.

– Sono nati in questo giorno

1875 Ferdinand Porsche

1965 Charlie Sheen

1972 Natalia Estrada

– Proverbio

L’orgoglio unito a molte virtù le uccide tutte

– Accadde oggi

1939 in seguito all’occupazione della Polonia, la Gran Bretagna, alle ore 11.15, dichiara guerra alla Germania nazista. Sei ore più tardi la Francia farà la stessa dichiarazione

– Scoperte

1909 Georges Claud inventa il tubo al neon