L’almanacco di oggi 3 settembre

Il Santo del giorno: San Gregorio Magno. Il proverbio di Mesciu Ronzu: La cuta è forte a scurciare. Significato: La coda è difficile da spellare. La fase finale di una cosa è quella che sembra non finisca mai.
– Sono nati in questo giorno
1875 Ferdinand Porsche
1965 Charlie Sheen
1972 Natalia Estrada
– Proverbio
L’orgoglio unito a molte virtù le uccide tutte
– Accadde oggi
1939 in seguito all’occupazione della Polonia, la Gran Bretagna, alle ore 11.15, dichiara guerra alla Germania nazista. Sei ore più tardi la Francia farà la stessa dichiarazione
– Scoperte
1909 Georges Claud inventa il tubo al neon