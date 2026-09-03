Venerdì 4 settembre lo spettacolo “L’urlo” della compagnia Alibi conclude la rassegna Le pagine del teatro nell’Agorà della Libreria Idrusa

ALESSANO (Lecce) – Venerdì 4 settembre alle 21:00 (ingresso 7 euro | info e prenotazioni 320 6494863), nell’Agorà della Libreria Idrusa di Alessano, si conclude la seconda edizione della rassegna “Le pagine del teatro” con “L’urlo” di Walter Prete, interpretato da Gustavo D’Aversa, con le musiche di scena di Max Nocco. In questa versione della produzione Alibi Teatro, il monologo incontra le sonorità del dj, produttore e musicista salentino. Una cantata di getto, nata in un tempo nel quale la vita umana sembra perdere centralità rispetto alla provenienza geografica e sociale, ai percorsi affrontati e alla paura del confronto. Lo spettacolo trascina il pubblico nell’esperienza, sempre più rara, di un incontro in carne e ossa con uno sconosciuto. Attraverso una lingua altra affiorano richieste essenziali e profondamente umane: una stanza per la notte, una mano che accenda una sigaretta, qualcuno con cui parlare o semplicemente fermarsi a riprendere fiato.