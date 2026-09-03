Notte di incendi nel Salento, due auto distrutte dalle fiamme

SALENTO – Due auto in fiamme nel giro di meno di un’ora, nella notte tra il 2 e il 3 settembre. I vigili del fuoco sono intervenuti prima a Corsano e poi a Noha, frazione di Galatina, per domare due distinti incendi.
Il primo intervento è scattato intorno alle 3.23 in via Monterone Esterna, a Corsano. Una squadra del distaccamento di Tricase ha raggiunto il posto per un incendio che aveva interessato una Bmw, colpita dalle fiamme nella parte anteriore destra. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, evitando che potesse estendersi alle strutture e agli altri beni presenti nelle vicinanze, e hanno quindi messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.
Poco dopo, alle 4.16, un secondo allarme è scattato in via Senegal, nella frazione Noha di Galatina. In questo caso a essere avvolta completamente dalle fiamme è stata una Fiat Panda. Anche qui l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Il calore sprigionato dal rogo ha interessato anche il muro dell’abitazione adiacente.
Sul posto sono intervenuti i militari della Radiomobile di Gallipoli. In entrambi gli episodi restano da chiarire le cause degli incendi, ora al vaglio degli organi competenti.
- AmbienteIncendi negli impianti dei rifiuti, il Comitato “No Burgesi” chiede un presidio permanente della discarica
- Archivio NotizieNuova viabilità a Lecce, il vicesindaco frena: “Difficile riaprire il collegamento Costadura-De Pietro”
- AttualitàIncendio all’Ecocentro di Lequile, concluse le operazioni dopo cinque giorni: in campo 165 vigili del fuoco
- CronacaTurista milanese di 17 anni si presenta in ospedale: "Molestata da un coetaneo salentino". Scatta l'indagine
- CronacaTerrorizzava i genitori anziani per avere i soldi della droga: arrestato 42enne nel Salento
- PoliticaRotundo: “Frigole, in 300 senz’acqua”. Poi torna, ma resta il nodo dell’acquedotto rurale: una rete obsoleta che crea disagi