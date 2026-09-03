Notte di incendi nel Salento, due auto distrutte dalle fiamme

SALENTO – Due auto in fiamme nel giro di meno di un’ora, nella notte tra il 2 e il 3 settembre. I vigili del fuoco sono intervenuti prima a Corsano e poi a Noha, frazione di Galatina, per domare due distinti incendi.

Il primo intervento è scattato intorno alle 3.23 in via Monterone Esterna, a Corsano. Una squadra del distaccamento di Tricase ha raggiunto il posto per un incendio che aveva interessato una Bmw, colpita dalle fiamme nella parte anteriore destra. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, evitando che potesse estendersi alle strutture e agli altri beni presenti nelle vicinanze, e hanno quindi messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.

Poco dopo, alle 4.16, un secondo allarme è scattato in via Senegal, nella frazione Noha di Galatina. In questo caso a essere avvolta completamente dalle fiamme è stata una Fiat Panda. Anche qui l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Il calore sprigionato dal rogo ha interessato anche il muro dell’abitazione adiacente.

Sul posto sono intervenuti i militari della Radiomobile di Gallipoli. In entrambi gli episodi restano da chiarire le cause degli incendi, ora al vaglio degli organi competenti.