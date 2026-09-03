Decaro sulle primarie: “Dobbiamo parlare più del Paese e dei problemi e meno di noi”

“Ho detto più volte che dobbiamo parlare del Paese, dei problemi del Paese e meno di noi, sceglieremo il leader del centrosinistra, dei progressisti dopo aver fatto il programma altrimenti le primarie diventano un modo per fare un programma e non si fa così”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Puglia Antonio Decaro al margine del panel su autonomia differenziata nell’ambito della festa dell’unità del Partito Democratico pugliese a Martina Franca (Taranto).
Il programma, ha aggiunto, si fa ”ascoltando le persone, si fa una proposta e poi si sceglie la personalità che riesce a interpretare meglio quel programma”. Se in questo modo non si riuscirà a individuare il leader “ faremo le primarie, sono nel nel Dna. Sono il tratto distintivo dei progressisti e del Partito Democratico”, ha concluso.
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