Incendi negli impianti dei rifiuti, il Comitato “No Burgesi” chiede un presidio permanente della discarica

UGENTO – Un piano straordinario di sorveglianza, un presidio permanente delle forze dell’ordine e, se necessario, l’impiego dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Sono le misure sollecitate dall’associazione Comitato “No Burgesi” per proteggere il sito della discarica di Ugento dopo la preoccupante sequenza di incendi che, negli ultimi giorni, ha interessato impianti di stoccaggio e gestione dei rifiuti a Lequile, Nardò e, da ultimo, l’ecocentro di Ruffano. Il presidente del Comitato, Antonio Nuzzo, ha inviato una richiesta urgente al prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, richiamando l’attenzione su quello che l’associazione considera un grave problema di ordine pubblico, sicurezza ambientale e tutela della salute.



La successione ravvicinata degli episodi, secondo il Comitato, alimenterebbe il sospetto di una possibile matrice dolosa collegata a interessi criminali intenzionati a destabilizzare il sistema provinciale dei rifiuti e a ostacolare la transizione verso un modello virtuoso fondato sul principio del “rifiuto zero”. Al centro delle preoccupazioni c’è ora l’area di Burgesi, di notevole estensione e nella quale, ricorda l’associazione, sono presenti rifiuti e sostanze altamente pericolose, tra cui metalli pesanti e Pcb. Un eventuale incendio potrebbe coinvolgere anche l’impianto di trattamento meccanico-biologico presente nel sito, moltiplicando i danni strutturali e ambientali. La combustione degli inquinanti, avverte il Comitato, rischierebbe inoltre di liberare diossine e fumi tossici, con pesanti conseguenze per l’ambiente, la salute dei cittadini e la catena agroalimentare. Da qui la richiesta al prefetto di disporre una vigilanza continuativa sull’intera area, anche attraverso sistemi tecnologici avanzati di monitoraggio a distanza, e di valutare il coinvolgimento dei militari.

L’associazione sollecita inoltre la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, affinché venga approfondita l’origine degli incendi e siano definite strategie di prevenzione per tutti i siti considerati sensibili nel territorio provinciale. Il Comitato “No Burgesi” annuncia infine che continuerà a vigilare attraverso il proprio impegno civico, mantenendo alta l’attenzione sulla discarica e promuovendo ogni iniziativa utile a tutelare la legalità, la salute pubblica e l’ambiente.